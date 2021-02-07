【李文亮逝世一周年】仁醫李文亮染疫離世一年　最早披露疫情卻被指造謠

新冠肺炎疫情至今持續逾一年，曾對外披露疫情被指造謠、及後感染新冠肺炎，疫情「吹哨人」之一的武漢中心醫院眼科醫生李文亮昨日（6日）逝世一周年。多名網民在他的個人微博最後一個貼文留言悼念。該貼文至今（7日）累計有逾180萬人讚好，近27萬人轉發，另有逾20萬人留言。

即看微博網民留言：

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在微博，大批網民在社交網站微博悼念李文亮，有網民對他當時的行為表示感謝，亦冀他在天之靈得到安息。有網民更稱他是「一個平凡的英雄」，又提到不會忘記他及希望他的家人安好。

李文亮於2019年12月30日率先對外公布武漢市華南海鮮批發市場疫情的訊息，在社交媒體同學群組中發放訊信息。因為他看到一份病人的檢測報告，顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，為提醒同為臨牀醫生的同學防護，因而發出警告信息。事後他被指「在互聯網發布不實言論」，被公安要求簽訓誡書，並遭嚴厲警告，若繼續從事違法活動，將受法律制裁。他簽署訓誡書後，仍在醫院工作。其後內地衞生部門公開疫情，及至1月20日表示病毒疫情的嚴重情況，隨後實施武漢封城。

李文亮曾被指造謠及被公安要求簽訓誡書，點擊圖片看當時始末：

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然而，李文亮在1月初感染新冠肺炎，及後病情加劇及入住深切治療部病房。他曾在去年1月31日在病床接受治療時曾拍片，講述被公安傳喚的經過，並上傳了一張簽署訓誡書的相片，同時澄清沒被吊銷牌照，更稱「一定積極配合治療，爭取早日出院！」

最終，李文亮延至2020年2月6日病逝，終年34歲，並遺下當時懷孕五個月的妻子付雪潔及一名兒子。

李文亮離世後，當時付雪潔已懷有5個月身孕，但面對喪夫之痛卻每日以淚洗面，全家也不敢向尚在上幼稚園的孩子說出事實，只是謊稱「爸爸出國了」。她去年6月凌晨在武漢一間醫院順產男嬰，母子平安。

事年發生後，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受訪問接受訪問時曾一度為李文亮哽咽，為他感到驕傲。他讚揚李文亮是中國的英雄，為對方感到驕傲。

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記者：曾卓鋒