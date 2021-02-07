【控制狂】媽媽打給上司詢問工作表現　港男大呻冇自由：不斷控制我

▲ 有網民日前發文大呻母親是控制狂。

父母對子女過分着緊，或會令家庭關係變差。日前有網民在連登討論區發文，大呻母親是「控制狂」，即使樓主已出社會工作，仍設晚上8時門禁，又不許他鎖門睡覺，更在他上班時致電上司詢問其工作表現，令他不勝其擾。

樓主在文中指出，他與母親的關係一向欠佳，近年有感母親對他的控制愈來愈多，不但設門禁，又不許他鎖門睡覺，更曾在半夜三更突然開門指罵。樓主剛出社會工作，希望報讀碩士課程繼續進修，怎料母親反對，又明言會「斬死」樓主，他無奈之下只好作罷。

樓主外出上班時，母親會致電上司詢問其工作表現，令上司感到煩厭，「私底下問我有冇辦法帶佢睇精神科」。樓主亦指母親經常罵他「冇用」，又曾拿刀指嚇他。

面對母親的情緒問題，樓主曾尋求社工幫助，可是母親不願意見社工，令樓主感到無奈，並發文詢問網民意見。

有網民建議樓主盡快搬走，遠離母親的控制：

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責任編輯︰王明芳