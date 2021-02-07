【慘無人道】內地街市野味售賣死灰復燃 逾百隻活貓被困在鐵籠中待宰殺

▲ 內地街市野味售賣死灰復燃

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，病毒來源未明，有說法指可能有野味有關。內地最近有街市被揭發有檔口繼續售賣現宰活貓販售，好幾百隻的活貓被關在鐵籠中待被宰殺，畫面殘忍至極。當地政府接到舉報後，現時已介入調查。

日前大陸湖南一名女網友報爆料，在永州市新田縣的某菜市場內，有攤販在現場宰殺活貓，甚至有好幾百隻的活貓待被宰殺，畫面殘忍至極。

《 新浪新聞 》報道，湖南永州市一名女子，日前到新田縣的街市購物時，發現有檔主正販售每斤人民幣19元（約23港元）的現宰活貓，逾百隻活貓被關在髒亂的鐵籠子內，而且籠內的貓都趴著不動，但叫不出聲。若有顧客來買，老闆就會拿出鐵夾子從鐵籠中將貓勾出來，並用工具將貓的頭骨敲碎後，放在塑膠籃中等斷死，其後宰殺剝毛後趁秤重賣出，過程十分血腥殘忍，該名女子拍下短片並打舉報電話，通知當地農業局的執法人員。

女子表示，執法人員到場了解後，涉事的攤販仍然在售賣貓咪，直至幾日過後，被關在鐵籠的貓全部不見。當地傳媒其後向相關部門了解，當地農業局的執法人員回應指已介入調查，涉事攤販也已被查封，並強調相關職能部門開始對全縣宰殺售賣活貓的行為進行地毯式的排查，也會尋求愛貓人士的支持，對被沒收回來的活貓做妥善安置。

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影片被上傳到網絡後，惹起不少網民憤怒，有網民直言文明國家是不會有人吃貓狗，更多網民指責疫情都還沒落幕，還在繼續吃野味，根本就是協助病毒傳播。

責任編輯：王明芳