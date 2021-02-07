【新冠肺炎】張建宗稱感染數字下降屬政府加大力度抗疫及成果　呼籲市民新春假期減少外出攜手抗疫

▲ 張建宗今日（7日）發表網誌，強烈呼籲市民新春假期減少外出攜手抗疫（張建宗網誌截圖）

政務司司長張建宗今日（7日）發表網誌，提及社會社區感染數字逐步下降時，強制檢測所能找到的個案亦會相應下降；亦提到相信市民大眾都希望社區中的確診個案大幅下降，但這並不表示污水檢測的準確度或政府的行動有偏差，而是政府加大力度抗疫及防範於未然的成果。他在網誌強烈呼籲，市民願檢盡檢，並配合政府防疫工作，於新春假期少外出、減聚會、勤洗手、戴口罩，攜手抗疫。

張建宗在網誌總結近日政府檢測措施，過去兩星期政府順利完成20個指明受限區域的限制與檢測行動﹙俗稱圍封行動﹚，超過18 900人接受檢測，當中發現15宗確診個案，並向在「受限區域」不遵守強制公告市民發出超過30張定額罰款5,000元通知書及超過160張強制檢測令。他感謝民政事務總署、各區民政事務處、衞生署等部門及各間檢測承辦商積極參與及支持。

張建宗亦提到環保署、渠務署及香港大學的專家團隊努力不懈，每周七天無間斷地進行污水檢測，故指因應疫情須適時檢視污水檢測的運作，例如疫情相對緩和時可把每個採樣點的污水檢測次數回復至三天，以提供更充裕的科學數據輔助各個案評估。

張建宗續指，近日確診數字有回落跡象，但防控疫情分秒必爭，新春期間政府抗疫工作絕不鬆懈，繼續按實際情況做好全面部署和動員安排，把疫情防控工作做細、做實、做深，務求早日控制疫情。此外，政府繼續透過不同渠道為市民提供便捷的檢測服務以達至願檢盡檢。農曆新年期間，全港十九所社區檢測中心將繼續開放。他強烈呼籲市民願檢盡檢，並配合政府防疫工作，於新春假期少外出、減聚會、勤洗手、戴口罩，攜手抗疫。

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責任編輯：曾卓鋒