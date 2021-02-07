【強制檢測】政府本周公布地盤工人強檢安排　料本月內開始推行

▲ 政府決定將地盤工人納入強制檢測範圍。（資料圖片）

政府決定將地盤工人納入強制檢測範圍，發展局局長黃偉綸表示，建造業界正密鑼緊鼓研究加強防疫措施，要求工友及員工須出示新冠病毒陰性檢測結果證明，才能進入工地，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內開始推行。

黃偉綸在網誌表示，機管局已公布由星期二起，將在三跑道系統工地實施類似措施。他說建造業僱員人數眾多，整個行業的工地工友有約20萬人，業界需時擬定計劃，預計本周公布方案細節，並有信心能在本月內開始推行。

他提到，建造業議會聯同香港建造商會在發展局支持下，去年12月底開始安排專業檢測服務機構到訪公私營工地，為工友及駐工地人員提供免費自願測試。截至上周四（4日）已為125個工地、逾29000名工友提供檢測，當中99.99%檢測結果為陰性。確診個案至今有4個，已按機制由衞生防護中心處理，相關承建商亦迅即跟進，包括工地停工進行消毒，及安排相關工友接受測試等。

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責任編輯：陳子謙