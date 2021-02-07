【陀槍師姐2021】「五福」姚樂怡成幸福靚媽　與「四喜」梁雪湄曾為「電波少女」成員【多圖】

▲ 「五福」姚樂怡已成幸福靚媽。

TVB現正在熱播《陀槍師姐2021》，而之前《陀槍師姐》系列的元祖演員滕麗名，在《陀槍師姐2021》演陳三元回憶與丈夫的程峰（魏俊傑飾）的過去點滴時，演技受激讚，同時亦令希望「三元」滕麗名、「四喜」梁雪湄、「五福」姚樂怡可以再同場演出。

不過梁雪湄與姚樂怡已淡出幕前沒有當演員已久，再她們再演劇似乎不容易，不過大家仍然可以知道二人現時的生活點滴。因為梁雪湄轉行從商兼當旅遊KOL，仍單身的她不時在社交平台分享靚相派福利。

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▲ 《陀槍師姐》

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姚樂怡網上分享近況

至於已為人母的姚樂怡，亦不時在社交平台分享生活點滴，早前天更拍片分享娛樂圈秘聞，爆曾有被TVB力捧的女藝員因得罪燈光師，結果在出鏡畫面上面色如死灰。

而且，姚樂怡與佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、鍾麗淇和文頌嫻份屬好姊妹，並組成「七魔女」，她們經常聚會或出席彼此辦的活動撐場，而有關相片都在媒體或她們的社交平台出現，所以大眾仍可知道姚樂怡的近況。

▲ 憑出眾的身段，姚樂怡出道不久已有機會參演電影《超級整蠱霸王》。

與梁雪湄成電波少女

現年47歲的姚樂怡，其女兒吳芊憧（Gaibe）都已經約5歲，身為靚媽的姚樂怡卻依然保養得非常好，不愧是90年代宅男的性感女神。

姚樂怡當年中學畢業便當模特兒，隨後於1998年加入TVB，並被安排與梁雪湄、汪曉文（現名汪琳）、雷穎怡（現名雷晴雯）、梁佩盈、任港秀、翟佩雲和李慧萍（現名李思蓓）組成「電波少女」，由此為大眾認識，而外表甜美、身材驕人的姚樂怡人氣急升。

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姚樂怡成為幸福靚媽

但她不只以性感為賣點，參演不少經典劇集，在《陀槍師姐》演陳五福外，於《十月初五的月光》演江依文亦為觀察津津樂道。

其實姚樂怡於入行前曾因興趣向父親借數十萬開設美容院，可是初次當老闆經驗不足，美容院一年後便結束營業，令她欠下家人債務。因此，姚樂怡要努力賺錢還債，曾一年內參演近20部戲。不過她也曾解釋稱：「我每部電影都是群戲，佔戲並不算多。」

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不過在2008年，姚樂怡有感常被派演一些發揮機會不大的角色，於是於約滿後離開TVB，淡出影視圈並轉當經理人及公關。

於2012年，姚樂怡與商人吳俊匡結婚，在2015年誕下女兒「小雞髀」吳芊憧。有女萬事足的她不時上載與囡囡一起的生活照或影片，十分幸福。

同場加映「四喜」梁雪湄近況

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同場加映：湯怡訪問