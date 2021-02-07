【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊

▲ 有網民指一名外賣員送錯貴4倍訂單予鄰居，及後想作出更換，怎料客人拒絕應門。

疫情下多了市民使用外送服務，本港有網民在Facebook分享，指妹妹目睹一名外賣員送錯貴4倍的訂單予鄰居，外賣員發現後折返敲門想作出更換，怎料客人拒絕應門，嘗試致電亦沒回應，結果「一個大男人企喺出面喊」。

該名網民昨日在Facebook分享，指該名外賣員得知送錯訂單之後，隨即折返希望更換外賣，怎料客人拒絕應門。過了兩、三小時之後，外賣員再度回來，希望收回款項，可惜仍然得不到回應。

網民指妹妹看不過眼，打算替鄰居「找數」，外賣員卻不接受。網民指他聽後感到「心痛」，質疑鄰居貪小便宜，又指「幾多人失業靠份Foodpanda吊命，何必呢？」

事後網民向Foodpanda查詢，表示可替外賣員找數，Foodpanda則回應不會扣涉事外賣員人工。

帖子引來網民討論，不少網民同情該名外賣員的遭遇：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳