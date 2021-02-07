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車公誕市場設於沙田翠田街足球場　本周二開放毋須取票入場

社會 13:33 2021/02/07

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每年農曆新年都有大批善信到車公廟祈福。（資料圖片）

食環署今日（7日）指，車公誕市場本周二（9）年廿八起開放至本月26日，設於沙田翠田街足球場，共有32個乾貨攤檔。署方會採用與年宵花市同樣的紅綠燈式人流管制措施，但毋須取票入場。

市場將嚴格執行一系列防疫抗疫措施，攤檔經營者和員工必須於銷售點開放前48小時內進行新冠病毒檢測，並於進入銷售點前出示或提交陰性檢測記錄，方可開始營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次性免費病毒檢測服務，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者亦須在營業時間內在其攤檔提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，期間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

發言人表示，入場人士必須遵守場地守則，包括於入場前量度體溫、如有病徵則不可入場、入場時及在場內必須佩戴口罩、場內不得飲食或吸煙等。銷售點入口及場內均張貼有「安心出行」場所二維碼，方便市民掃描作記錄。

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責任編輯：陳子謙

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