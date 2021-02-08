【網絡詐騙】港女中「美男計」墜「殺豬盤」騙局　警方去年錄181宗涉款8500萬港元（附警方分析及6大防騙貼上）

▲ （左至右）商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察林俊康、網絡安全及科技罪案調查科總督察朱銘麟、商業罪案調查科反詐騙協調中心署理警司顏凱欣、商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察張文瀚

「殺豬盤」詐騙手法在內地非常盛行，近年亦傳到香港。警方表示，有受害人在應用程式交友時認識「高富帥」男子，在對方噓寒問暖，說說笑笑下，受害人同意進行投資，惟及後未能取回投資款項，始知受騙及報警求助。警方表示，去年本地網上投資騙案錄得544宗，其中涉「殺豬盤」有181宗，共涉款8,500萬港元。警方提醒，市民切勿輕易接受交友邀請及相信初相識網友，並提防回報不切實際的投資計劃。

即看騙徒「殺豬盤」三步曲：

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受害人A小姐去年12月18日在一個單身男女平台遇到一名所謂「離異」、從事資訊科技行業的男子，並很快交換聯絡方法及成為網上情侶。對方起初不時噓寒問暖，說說笑笑，同時提及自己在單親環境長大，亦稱為澳門一間賭場的系統進行維護工作。

及後，對方向自己表示可利用自己職權進行投資，稱可保障回報，更將成績向她展示及邀請她在一個投資應用程式進行投資。她遂將30萬放到程式，起初看到自己進行投資在10分鐘後變為39萬，認為是「低風險高回報」，故相信對方，期間她在4日內向4個個人銀行戶口進行11次匯款，合共加碼投資逾258萬港元及28萬人民幣。

然而，A小姐有意取回該筆投資款項時，程式客服職員卻向她表示要充值500萬元才能將款項取回。A小時即時找尋該名男子並要求進行視訊對話，對方初時同時，惟進行視訊時卻稱因鏡頭問題所以不能打開。最終，她在該刻知道自己受騙並報警求助，共損失258萬港元及28萬人民幣。

「殺豬盤」三大套路

商業罪案調查科反詐騙協調中心署理警司顏凱欣指，「殺豬盤」即是騙徒找尋感情寂寞的人士，並將對方形容成豬；在建立感情的過程中形容為「養豬」；而最後進行詐騙的過程則為「殺豬」。顏凱欣續指，受害人欲取回投資款項時，騙徒會以不同藉口拒絕，包括訛稱要充值到某金額才能取回款項、稱受害人有違規操作需存入更多資金才可解凍等。

顏凱欣分析當中套路：

騙徒在網上利用「型男美女」相片開設帳號，再包裝為「高富帥」，找尋到目標後便會主動要求成為好友；之後就會用盡方法做朋友或成為戀人，借機透過虛假投資手機應用程式，以「低風險高回報」介紹受害人進行投資；成功吸引投資後，若受害人希望取回款項，騙徒便以多個藉口拒絕取款要求，及事後封鎖受害人

網絡安全及科技罪案調查科總督察朱銘麟表示，2020年本地網上投資騙案錄得544宗，比2019年多377宗；涉及金額亦由約4,860萬急升至約2億2630萬。當中，「殺豬盤」騙案有181宗，佔當中逾3成，涉款高達8,500萬。

朱銘麟表示，警方發現騙徒手法有變，由單純交友變為加入投資成份誘騙受害人，但手法「換湯不換藥」。他指，騙徒會製作虛假投資手機應用程式並另設第三方程式下載連結，同時要求受害人投資入帳時存入至個人銀行戶口，或利用虛疑貨幣。

朱銘麟續指，騙徒製作的虛假投資手機應用程式中能顯示受害人名字，亦會設「熱門話題」及舉行活動製造假象，以爭取受害人的信任。成功吸引到受害人進行投資後，騙徒會給予受害人「甜頭」，假裝在短時間投資後已有回報，成功令受害人深信不疑，同時誘騙對方加大投資。

顏凱欣補充指，去年涉「殺豬盤」最大損失案件為一名男子在一個交友程式認識到去年8月認識一名男子，該名男子自稱為紅酒公司老闆，雙方更成為情人。該名男子及後更誘騙受害人參與所謂投資項目，並在去年8月20日至9月17日進行16次轉帳，涉款1,347萬。受害人曾一度欲取回款項，惟對方稱因受害人違規操作需存入460萬才可解凍。

另外，顏凱欣提到，反詐騙協調中心去年接獲付款要求約有70宗，涉及金額約7,000萬，而中心成功攔截約1,800萬。

被騙個案中，騙徒使用的手法：

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應對「殺豬盤」6大貼士

針對「殺豬盤」案件及不同類型網上騙案，商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察張文瀚表示，警方發表6大「貼士」，避免市民受騙。另外，鑒於網上投資騙案或情緣騙案有上升趨勢，警方現時已加強宣傳教育工作，包括製作一系列的宣傳短片及舉行講座等。

防騙六大TIPS： 1. 不應隨便在網上披露個人資料 2. 切勿輕易接受交友邀請及相信初相識網友 3. 切勿下載來歷不明應用程式 4. 提防回報不切實際的投資計劃 5. 若「投資公司」使用個人銀行帳戶或虛擬貨幣收取投資資金時，很大機會為騙局 6. 應保存與對方的對話記錄，如有懷疑即時報警，或致電「防騙易」熱線18222查詢

警方講解「殺豬盤」：

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記者：曾卓鋒