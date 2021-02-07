【兒童染髮】梁芷珮帶8歲囡囡染髮被鬧爆「變飛女」　3孩靚媽稱無染髮根︰只係扮靚過年

▲ 梁芷珮帶8歲女兒去局部染髮，引來大批網民批評。

38歲靚媽梁芷珮（Christy）育有3名子女，一向以輕鬆方法教導，從不給予壓力。Christy有見臨近新年，帶8歲女兒Kasey去染髮，並拍片分享過程，雖然只是局部染髮，但也引來很多網民鬧爆無家教、會變飛女、心智有問題等，Christy回應稱「只係玩吓」，過年後就甩色，但部分網民仍不收貨。

梁芷珮日前在facebook專頁上載一條女兒Kasey的Vlog短片，Kasey接受局部粉紅色Highlight染髮，髮型師為她的髮尾部分塗上染髮劑，Kasey全程坐定定，可見她非常高興，最後還紮孖辮出街拍照。

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網民斥「怪獸家長」無家教

豈料短片一出，隨即引來兩派網民爭議，有家長網民鬧爆Christy不應帶女兒染髮，因染髮劑有化學成分，會影響健康。有人亦批評無家教，為一時之樂趣而不顧後果，更會令小朋友變飛女。

咁細個就搞咁多嘢，怪獸家長冇辦法！影響小朋友成長，到時又變成另一個飛女，返學時期嗌要染頭髮。

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有人又指是意識不良，不應灌輸女兒「染咗先係靚、多人讚」，難以認同此想法。不過，有網民反擊這些人太緊張，是嚴人寛己、雙重標準，「我諗邊個係怪獸，你都唔係好知」。

梁芷珮︰是天然染髮劑無染髮根

Christy接受TOPick訪問時解釋，女兒自4歲起，因為鍾意玩Barbie，覺得Barbie的頭髮粉紅色、紫色等好靚，一直都好想染髮，但太細個不適合，只讓她玩些一洗就甩的watercolor。

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直至現在女兒8歲留有一頭長髮，Christy原本準備帶女兒去剪髮，在髮型師介紹天然染髮劑下，可以在剪髮前染少少玩，讓女兒扮靚過新年。

隻染髮劑都好天然，唔會傷頭髮，髮型師冇幫佢染到髮根。我諗住呢排疫情冇旅行去、冇得去玩、冇得返學見同學仔，咪畀佢有啲顏色開心吓囉。

Christy坦言沒想過那麼多人留意女兒染髮，明白網民的擔憂，重申染髮劑是天然成份，且數星期後就甩色，好快會剪走頭髮。她又特別多謝粉絲的理解，並幫忙解畫，強調自己絕不會做出傷害女兒的事。

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記者︰林綺玲