【皆大歡喜】梅小惠憶與星爺+趙學而合作往事　感激曾偉權：回憶他對我的好

▲ 梅小惠邀好友阮兆祥黎耀祥製作《雙祥見》。

梅小惠在2004年演畢《皆大歡喜》後沒再拍劇，之後淡出幕前轉行當巿場推廣工作。近期，梅小惠見不少製作人好友因疫情無工開，於是回歸電視圈當「製作總監」，找來阮兆祥黎耀祥兩好友製作《雙祥見》，也是她首次當電視節目的製作總監。

商台節目《1圈圈 星光背後》的主持人梁泰來邀請梅小惠任嘉賓，入行26年的她憶述其演藝生涯與感情路。當年在TVB演員，梅小惠與周星馳合作過經典劇集《蓋世豪俠》、《他來自江湖》，周星馳亦正是憑此兩劇成名。

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與星爺合作練急才

談及未走紅時的星爺，梅小惠說：「星仔當時不cool，其實是他訓練了我的急才。那時很忙，《公私三文治》及《他來自江湖》同時拍，但跟星仔拍時，讀熟晒劇本是沒用，因為去到先知拍甚麼，就像扮樹那場戲，根本沒對白！」

她續稱：「那時導演是李力持，次次現場都聽到他跟同星仔一齊改劇本笑到卡卡聲，這跟我在訓練班學的很不同。（背熟劇本沒用有沒有嬲？）最初是有點不適應，但演員都是聽導演話。」

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與趙學而無不和

梅小惠另一事業高峰是2001年開始的古裝處境劇《皆大歡喜》演「豬頭美」，但劇集拍到2004年時裝版時，曾爆出她與趙學而因遲到鬧不和，之後劇集未完小惠就退出劇組，後來更索性轉行絕跡幕前。

問小惠轉行是否與不和是非有關，她回答說：「我們無不和！（有因遲到嘈交嗎？）首先，我自己從無遲到！家姐梅小青訓練我這麼久，每天通告我會比化妝更早到。我想講《皆大歡喜》合作了很多年，有開心亦有磨擦，但離開劇組或離開幕前都不關任何人事。」

她補充春：「是感覺到無論演戲或做主持行到某個位，加上年紀已經不小，想進步及挑戰自己。《皆大歡喜》是群戲為主，我認為少了我影響不大。」

▲ 古裝版《皆大歡喜》。

感激曾偉權的愛

去年11月底因癌病離世，終年59歲的曾偉權，是梅小惠的初戀男友兼她唯一承認過的戀人。二人1986年於亞視邂逅相戀，最終因第三者介入於1999年分手。

談及曾偉權生前曾接受周刊專訪說過承認對她有歉意，並坦言「蹉跎了她的歲月」，小惠卻說：「有看權權這專訪，他太客氣，我已放下很久，他也該放下。人生會有不同過客，應該記得及珍惜他的好，不好的就要忘記，否則只會折磨自己。」

她並表示：「一路以來，很感激權權由我21歲開始對我的保護，令我無被人呃，也讓我有了小家庭的感覺，可以專心工作。到最後要分開，也不盡是單方面的責任，或許我自己也沒做好。」

▲ 曾偉權在去年11月底因癌病離世。

曾憧憬婚姻

對於曾偉權專訪中曾指，分手前小惠想結婚，而他想事業做好些才計劃，由此變成二人的分歧，小惠坦言：「相信大部份女仔拍了拖十幾年沒那個不想結婚，我們是有憧憬過，但最後關係因何走不到另一階段，我真的忘記了，總之有問題吧！」

小惠透露當年分手後需一段時間復原，但打擊曾令她瘋狂購物兼體重跌至98磅。至於去年曾偉權患癌到辭世，小惠指是透過家姊梅小青才得悉消息。

她說：「事前真的不知權權患癌，只知他有不舒服。始終我們交往這麼久，他與我家人的關係很好，他走的一天，家姐打電話問我有沒有收到消息，那刻我跟客戶開會中，很冷靜。是第二天記者才證實消息，也很感激權權讓我有一天晚上時間回憶他對我的好，能自然真心回答大家。」

同場加映：鍾志光訪問