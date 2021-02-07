【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉

▲ 女童聲嘶力竭阻止嫲嫲劏鴨。

臨近農曆新年，內地不少地方都殺雞劏鴨子過年。福建泉州一名4歲女童，日前發現嫲嫲準備要宰殺一隻大白鴨做年菜，她聲嘶力竭地哭喊拉扯嫲嫲阻止殺掉鴨子，希望能將鴨子當寵物飼養。女童的嫲嫲為了安撫孫女答應，翌日還是瞞著孫女偷偷宰殺了鴨子，女童知道後再次哭喊。

內地視頻網站最近流傳一條短片，一名身穿紅色衣服的婦人拿著菜刀，準備宰殺一隻大白鵝，一名身穿粉紅色連衣裙的女童扯著婦人雙手，聲嘶力竭地哭喊著阻止婦人殺鴨。從短片中可見，女童不斷拉扯婦人的手，激動起上下跳躍，希望能夠阻止婦人宰殺鴨子。

短片拍攝者是女童的姑丈黃先生，黃先生表示，視頻中的婦人是女童的嫲嫲，臨近農曆新年，親戚送了大白鵝給女童嫲嫲，嫲嫲準備將鴨子宰殺給年菜，但善良的女童卻將鴨子當寵物，無法接受大人要把鴨殺來吃的做法，因此阻止嫲嫲殺鴨，希望能保護鴨子。

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黃先生還透露，因孫女哭喊著阻撓，嫲嫲當時無奈放下了刀不，但第二天還是趁孫女未起床，偷偷把鴨子宰殺後。女童得知後非常難過，直至後來答應她再買給她一隻，女童才停止哭泣。

視頻曝光後，許多網友紛紛留言說：「小孩子真的很善良」、「孩子心疼鴨鴨被殺」、「希望能保護孩子的天真。」

責任編輯：王明芳