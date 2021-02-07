【東鐵綫】新九卡列車及信號系統明日迎首個工作日 九巴18條線會適時調動應付需求
社會 19:29 2021/02/07
港鐵東鐵線新信號系統，以及韓國製新9卡列車，昨日（6日）起陸續投入服務。港鐵稱，明天（8日）是新信號系統啟用後首個工作日，會盡量安排早上繁忙時間南下路段，繼續以12卡車行走，並會密切監察情況，視乎需要會作出車務調動及在車站實施人流管理措施。九巴則稱，會適時作出車務調動以應付需求。
即睇新9卡列車運作情況：
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港鐵稱，東鐵綫新信號系統已於2月6日投入運作，沿綫車站均加派額外職員，提示及協助乘客上落車。港鐵稱，乘客大致適應月台候車安排，衷心感謝乘客配合，並呼籲乘客「睇指示、聽廣播、跟標示」，留意候車位置，如有需要可向車站職員尋求協助。
九巴則指，因應港鐵東鐵綫新信號系統及新9卡車廂啟用的首個工作日，九巴明日（8日）密切監察相關路線運作及客量，適時作出車務調動以應付需求。
有關路線如下：
沙田／馬鞍山
- 81C, 87D, 170, 182, 280X, 281A, 287X
大埔
- 72X, 74X, 75X, 271, 307
上水／粉嶺
- 270A, 270B, 277X, 277E, 673, 978
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責任編輯：陳子謙、吳卓峰