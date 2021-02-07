【新冠肺炎】因應疫情關係　教育局宣布延長免費使用「e 悅讀學校計劃」　

▲ 教育局今日(7日）宣布延長免費使用「e 悅讀學校計劃」（e 悅讀學校計劃網站截圖）

新冠肺炎疫情持續，教育局今日（7日）宣布延長香港教育城的「e 悅讀學校計劃」至 2021 年 8 月 31 日，冀學生能夠遨遊書海。

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教育局局長楊潤雄在社交平台提到，為了推動廣泛閱讀，教育局去年7月推出為期六個月的試行計劃，讓中小學免費使用香港教育城的「e 悅讀學校計劃」。參與計劃的學校數目由試行計劃前的222 間增至807間，而下載電子書次數亦由220萬增加至630萬。他續指，鑑於學校和同學反應踴躍，教育局決定延長免費使用計劃至 2021 年 8 月 31 日。

「e 悅讀學校計劃」為中、小學而設的校本電子書訂閱服務，涵蓋不同題材和程度的優質中英文電子書，讓參與學校師生於服務期內無限次閱讀100本書籍。閱讀平台將記錄每位學生的閱讀數據，幫助教師掌握學生的閱讀習慣，設計適切的推廣閱讀策略。

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責任編輯：曾卓鋒