【女人當自強】香港首位摩登大妗姐曾辦超盈超豪婚禮　難忘入行時親戚嘲諷：大學畢業做這低賤工作

▲ 歐惠芳是香港首位摩登大妗姐，她難忘入行時被親戚冷嘲大妗姐工作低賤。

結婚，是人生一大要事也。古時婚禮，有喜娘照顧新娘出嫁，亦即所謂大妗姐。時光荏苒，喜娘今時今日也進化成「摩登大妗姐」，而這響噹噹稱號的創始人，就是創辦香港首間婚禮顧問公司的歐惠芳。

▲ 芳姐多年來有在港及遠赴海外開班授徒，將大妗姐這行業發揚光大。（受訪者提供）

她同時是有近30年經驗的星級大妗姐，曾為賭王長女何超盈、黃曉明及Angelababy等多位名人策劃婚禮，享負盛名。但回首過去，她卻概歎「香港首位摩登大妗姐」的路，其實並不易走。

大妗姐，古時又稱喜娘，是中式傳統婚禮中陪伴與照顧新娘的婦女，同時亦會協助婚禮儀式進行。但二十世紀中起，大妗姐逐漸式微，甚至被伴娘取替，而之所以有「摩登大妗姐」的出現，轉捩點就在1992年。

▲ 她希望將傳統中式婚禮承傳下去，有華人的地方就有中式裙褂的出現。（受訪者提供）

接173熱綫寫婚禮資訊

如要做一間成功的公關公司，我覺得要專注某方面發展，如飲食、體育或財經等，但我又不在行，倒不如做婚禮顧問，由我to be number one，起碼創一條出路給自己。

歐惠芳（芳姐）是香港首間婚禮顧問公司創辦人，亦是本地首位摩登大妗姐，原來在開始「辦婚事」時，她只是位剛踏出社會工作的小妮子。

▲ 歐惠芳在婚禮界創下多個第一，包括於1993年創辦香港首間婚禮顧問公司，成為香港及全球首位摩登大妗姐，並撰寫及出版香港首本婚禮書籍《結婚大全》。（受訪者提供）

大學畢業後打工幾年，就決定創業開公關廣告公司，但經營1年左右生意很差，無財力物力，人脈關係不夠廣，挨近執笠邊緣，再捱不下去的話就結束生意回去打工吧。但意想不到是，當時剛好接了一宗與婚禮有關的工作，是幫173電話熱綫撰寫婚禮資訊，開始改變我的一生。

相信70、80後港人對173熱綫非常熟悉，除了徵友、色情等大膽題材外，173亦有其他資訊性內容，如芳姐負責的婚禮熱綫，作為主筆，所有度蜜月、訂酒席或婚紗等內容全由她一手包辦。但對於當年只有20多歲的她來說，中式婚禮完全不在行，惟有去圖書館惡補搵料。

大妗姐式微無新血

「在搜集資料期間，我發現原來香港沒有婚禮顧問公司，對我來說是很大啟發，既然我做公關公司，婚禮也算是公關活動，何不自己創辦一間呢？」

她更發現原來有近千年歷史的中式婚禮靈魂人物「大妗姐」亦已式微，不是年紀老邁要退休，就是沒需求無新血加入，令她覺得非常可惜。

但我想到如要發展大妗姐這門路，沒有需求又會是死路一條。我原本是想挽救公司，難道又自掘墳墓？由於我是讀市場學，想活學活用，就想到將大妗姐全新包裝成現代摩登版，搏一鋪。

於是芳姐就由親朋戚友圈婚禮開始，親身上陣做摩登大妗姐。「一般人對大妗姐的印象也是上了年紀或身形肥胖的，我希望改變大家觀感，大妗姐也可以很年輕及有學識。」這新概念起初也吸引到傳媒廣泛報道，算頗成功，但實際上要挑戰及改變傳統，也非易事。

勇於面對親戚冷嘲

「可能我當時過於進取，外形太摩登，古時大妗姐會穿唐裝衫或黑衫黑褲，但我穿的是新潮西服，很多人誤以為我是來參加婚宴，而且覺得我年輕不夠經驗。」

經一事長一智，她決定將西服換回傳統唐裝衫，並將簡化了的傳統習俗繼續保留，甚至多做些，希望能用自己對婚禮的熟悉程度及技巧說服大家。

▲ 芳姐多年來有在港及遠赴海外開班授徒，將大妗姐這行業發揚光大。（受訪者提供）

這條路絕不易走，要面對親戚間很多顛覆性的閒言閒語，他們會說：『大學生畢業為何要做大妗姐這樣卑微及低賤的工作？大妗姐不是小學未畢業的人做嗎？』，他們甚至認為你是找不到工才淪落到這地步，是死路一條。

家人成動力來源

幸而，芳姐的摯親卻全力支持她的工作，甚至是她的動力來源。

尤其是我媽媽，她是我半個師傅。她安慰我，選這份工等於是買一對鞋，美不美、華麗與否並不重要，最重要是你穿上後是否舒服。人家看到只是鞋的外表，真正感受是你雙腳，它會跟着你走這段路，舒服的話就會有一種幸福感。

後來她就一直抱住這理念經營，並愈做愈好，口碑載道，吸引不少明星名人請她幫忙，成為星級大妗姐。

「我創業，都是想找一條出路，你認為我不行，我就愈要成功。肯拼就會贏，放棄就一定會輸，為何不給個機會自己？做婚禮顧問讓我尋回成功感，我對這行很有熱誠，覺得是上天賜給我的工作。」

冀將中式婚禮全球化

回首過去，在近30年的摩登大妗姐生涯中，芳姐認為最大得着是可將傳統中式習俗傳承下去，她甚至有到內地、東南亞等地方開班教學，將大妗姐變得專業化。

「如當年我沒有將大妗姐保留，今時今日可能有很多傳統習俗也沒了。我亦有個宏願，希望全世界有華人的地方，就有中式或港式婚禮。華人新娘的嫁衣，會是裙褂而非只是白色婚紗，中式嫁衣也能踏出世界的舞台。」

▲ 她認為做大妗姐最大的滿足感，是在於新人能順利舉辦婚禮，以及看到老人家或一家人笑得開心、吉祥。（受訪者提供）

疫情重創婚禮

面對肆虐一年多的疫情，芳姐說對婚禮界來說絕對是重創。

「當年沙士的擔心程度反而較低，繼續有婚禮舉行。但這次疫情對很多新人來說打擊很大，如高齡產婦或家中有年紀老邁的長輩等，隨時要將婚禮延期兩、三年，甚至要取消。」但她亦希望一眾新人就算面對逆境，也能迎難而上。

我跟他們說，疫情下大家遺失了很多東西，當中最重要是初心。別將這當作是不辦婚禮的藉口，要問內心真正想法。尤其是新娘，儀式感3個字對她們寧舍重要，有婚禮才會覺得是嫁了及有幸福感覺，別因疫情破壞計劃，讓自己將來有後悔的機會。

她笑言疫情也造就了很多另類婚禮儀式，如社交網站直播婚禮、視像斟茶、通訊軟件發利市，甚至是「茶照斟百毒不侵」、「愛情勝疫情」等搞鬼疫情金句，她更相信有危就有機，反而帶來更多新啟發，讓全球親戚也能參與到婚禮。

▲ 她特別為超盈準備了傳統的禮書，即是過大禮禮物清單，連陶傑也大讚這書可成為香港中小學教科書的典範。（受訪者提供）

高難度星級婚禮

2019年：何超盈．辛奇隆

芳姐：最大挑戰性及最難忘的婚禮，因為所有過大禮、安床、上頭、入門、回門及行禮擺酒等中式儀式，全部要在一日半內完成。單是布置等已花了3日準備，當日還出動了10個大妗姐幫忙，又有舞獅及多架名貴花車接新娘等。而且何家是大家族，在場親朋戚友及記者也眾多，單是過大禮也可算是香港目前最盛大。

▲ 超盈結婚時已懷有多個月身孕，芳姐同時要兼顧她身體狀況，一眼關七。（受訪者提供）

2015年：Angelababy．黃曉明

芳姐：中式婚禮部分是我負責，要親身飛去上海幫忙，但因他們工作繁忙，婚禮前只以拍片交代詳情，到結婚當日才正式見面。黃曉明非常有台型及氣勢，亦很尊重及配合我的安排，但時間非常緊迫，故程序要非常小心，絕對是大挑戰。

▲ 2015年：Angelababy．黃曉明婚禮（受訪者提供）

2016年：楊茜堯．羅子溢

芳姐：他們的安床及婚禮也交由我負責，非常親民的一對新人，阿怡更凡事親力親為，貼對聯也自己來。

▲ 2016年：楊茜堯．羅子溢婚禮（受訪者提供）

記者：黃依情