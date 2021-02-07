自由黨「關懷基金」向確診患者發放配對基金4,000元　暫收到64宗申請59宗已獲接納

▲ 自由黨主席張宇人。(經濟日報資料圖片)

新冠疫情令經濟大受影響，自由黨指由於不少行業的員工均擔心進行病毒檢測服務並被發現確診後，便會因「手停口停」令飯碗不保，影響自己及家庭的生計，故於上年8月便已向政府反映，為確診患者提供津貼，希望藉此減輕市民憂慮，加快完成檢測以減低傳播的風險。

政府早前宣布為本地確診感染新冠狀病毒的基層市民提供一次過5,000港元津貼。而「自由黨關懷基金」亦在上年12月中撥出了200萬港元，為不同行業確診患者額外發放一次性4,000港元津貼，受惠人士可達500人。截至2021年2月6日，自由黨共收到64宗申請個案， 當中59個個案已獲接納審批，而已批核的個案當中，最多來自飲食業，佔20%； 其次為建造業14%，運輸及物流業和文化藝術界則各佔 12%; 其後為零售業和保險業。

自由黨主席張宇人表示， 希望自由黨關懷基金可以作為業界救急扶危的應急錢，除了自由黨4位功能界別的議員所涉獵的行業外，亦延至其他行業，冀在如今疫情困境下能出一分力以幫助基層。

他又指，是次配對基金定額為4,000港元，是基於「保就業」計劃下每名員工每月可獲9,000港元的補貼而定，由於政府已提供5,000港元的津貼，自由黨便補上4,000港元，讓每名人士共得9,000港元的津貼。若申請人數不幸超出500人，基金亦會盡力籌集更多資金。

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責任編輯：洪芷晴



