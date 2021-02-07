【玩具回收】捐出新淨二手玩具延續玩樂童心 5間回收玩具文具機構【內附詳情】

▲ 5間回收二手玩具機構。

新年前準備大掃除，相信有小朋友的家庭，很多都因子女長大而有些玩具被丟在角落，假如家中有心淨、完整無缺的玩具或文具，爸媽不妨考慮跟子女整理好玩具及文具捐出給有關的機構，讓它們「重生」，TOPick搜尋了坊間接受玩具或文具捐贈的機構，供爸媽參考。

1. 玩具樂園

社企玩具樂園設有上門回收玩具，回收的種類包括玩具、文具、精品、漫畫書、動畫影碟等，而5歲以下的幼兒玩具、毛公仔、快餐店玩具、單車、書包及課本則不回收。

回收玩具會轉贈基層兒童及地區團體。部分玩具以廉價發售，收益支持組織運作及兒童獎學金之用。

查詢︰可WhatsApp至 9191 8526

2. 港青玩具銀行

香港基督教青年會 (港青) 於2009年開展「玩具銀行」計劃，收集社會各界捐贈的玩具後轉贈予來自基層家庭的小朋友，小朋友只需到玩具銀行開立戶口，透過訂立個人成長計劃，便可獲得喜愛的玩具的機會。計劃以「分享就是祝福」為理念，旨在培育兒童學習與人分享的美德，並讓更多兒童享有玩玩具的機會，透過玩具及遊戲發展他們的想像力及創造力。「玩具銀行」首個服務點設於港青東涌中心。

「玩具銀行」收集以下玩具：



1.益智及有助腦力發展的玩具



2. 運動及音樂器材



3.文具



4.電子遊戲產品

「玩具銀行」不收集以下玩具：



1. 毛公仔、兒童飾物 及 小型裝飾



2. 各類食物及液體類用品



3. 危險物品如利器 / 易碎用品 / 有化學成份的物品



4. 內容意識不良 / 含暴力色情成份的用品



5. 不符合玩具安全標準的玩具

「玩具銀行」現時設置3個玩具收集點，分別位於尖沙咀、長沙灣及港青東涌中心，查詢網址

3. 香港保護兒童會

香港保護兒童會服務對象為0至16歲兒童及其家庭，多半為0至6歲，而旗下童樂居提供嬰幼兒住宿院舍，需要益智安全玩具、教具、圖書、顏色、文具，以及適合0-3歲嬰幼兒日常用品衣物等，留意只接受全新或未開封的物品，但不接受毛公仔。

捐贈前需填寫「捐贈物品表格」，經職員聯絡確認後，可把物資送至總部，地址是旺角砵蘭街387號地下。

查詢︰3184 6677

網址︰www.hkspc.org

4. 綠色小腳板

綠色小腳板以5R作為概念進行、透過回收嬰孩用品，經過翻新將可用物資再次重用。綠色小腳板會將收集的物品分類，適合用作二手銷售的產品收益用來支援未婚或年輕媽媽自力更生，而不適合銷售就會捐贈予弱勢社群，但捐贈者需自行將物品拿到香港工業中心C座3樓15A室捐贈。

5. 救世軍

救世軍循環再用計劃接受二手衣飾外，還有玩具、文具、書籍等，捐贈物資經分類後，會於港澳兩地的家品店銷售，部分會直接贈予社會弱勢社群。捐贈者可把物資捐贈到家品店或存放於救世軍設於各區的回收箱。

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責任編輯：王明芳