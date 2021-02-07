元朗女商販遭3人行劫損失逾5萬元財物　警3天後破案起回部分贓物

▲ 警方拘捕3名男子涉嫌搶劫。（曾秋文攝）

警方拘捕2名年僅14歲及16歲少年，涉上周（2日）在元朗西菁街行聯同一名南亞裔青年行劫一名街市女商販，奪一走逾5萬元財物；警方經調查後鎖定目標，在3日後閃電破案，將3名少年拘捕，並起回部分贓物。

2名被埔本地少年分別姓林14歲及姓梁16歲，其中一人報稱是職訓局學生，一人為兼職侍應，警方懷疑他們有黑社會背景；另外一名南亞裔男子20歲，持有香港身份證，他們涉嫌「行劫」罪名，將在明日（8日）在屯門裁判法院提堂。

元朗警區總督察(刑事)歐陽德表示，上周二（2日）一名街市女商販在凌晨3時40分行經元朗西菁街，被3名少年持木棍攔途截劫，令她交出手袋和手機，3名賊人得手後逃去無蹤。女事主幸無受傷，經點算後證實失去5萬元現金、手機、八達通卡及個人財物。

元朗重案組第一隊探員接手調查，得到多位商戶協助，翻查大量閉路電視錄影片段，得悉女事主當時行經大棠路和元朗大馬路時已被疑犯注意，後其後迅速鎖定3名疑犯，並在前日（5日）和昨日（6日）分別在天水圍和元朗將3人拘捕，並在南亞裔疑犯家中起回1.4萬元現金、事主的手機和八達通卡。

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記者：曾秋文