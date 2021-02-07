【新冠肺炎】新填地街159號劏房孕婦逃避檢疫後確診　當局將或採取法律行動

本地新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增27宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，從印尼到港；24宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘18宗與早前個案有關，累計10,636宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席記者會交代最新疫情。

張竹君提到，懷疑有人未有如實交代緊密接觸者。她表示，一名居住在新填地街159號劏房的確診孕婦（確診編號：10,635）懷疑隱瞞自己為緊密接觸者，據悉有確診同住家人曾叫該名孕婦離開，待所有人離開檢疫後才回到住所。她續指，當局曾在1月31日曾就針對新填地街159號刊登強檢通告，因再有新個案，因此建議再出一次強檢通告。

張竹君指，該名孕婦則在1月30日進行檢測，當時結果呈陰性。該名孕婦及後到伊利沙伯醫院覆診，及後在2月3日發現不適，並在2月5日到廣華醫院急症室求醫，事後證實確診。何婉霞則表示，該名孕婦在廣華醫院求診時才表示自己接觸一名確診個案，但在伊利沙伯醫院覆診時卻未有交代。

張竹君表示，據了解該名孕婦的家人叫他在外面等，待所有鄰居送到檢疫中心後才回家，不應送到檢疫中心。

張竹君指，當局會進行調查，不排除採取法律行動。她提醒市民不應隱瞞，因影響家人的同時會影響市民，重申當局或會有執法行動。

【新冠肺炎】仁濟醫院一名83歲患嫗確診 5名同房病人被界定為密切接觸者須檢疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒