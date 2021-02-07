警落馬洲檢獲6300萬元大麻花　41歲男商人被捕

▲ 警方在落馬洲搗破一個大麻花儲存倉庫，檢獲6,300萬元大麻花。

警方前日（5日）在落馬洲搗破一個大麻花儲存倉庫，檢獲6,300萬元大麻花，是警方歷年內破獲的第2大宗大麻花毒品案。行動中拘捕1名41歲報稱商人男子，在販毒集團中為骨幹成員，涉嫌「販運危險藥物」罪名，明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。

西九龍總區刑事總部署理高級警司（刑事）鍾雅倫表示，情報指有販毒集團從海外偷運大批大麻花到香港，並且利用村屋單位儲存。西九龍情報組和特別職務隊人員，在前日（5日）展開代號「勇破」行動，到落馬洲米埔新村搜查，並在一間目標村屋外埋伏，其間發現一名男子在村屋內步出，探員隨即上前截停搜查，並在村屋一個房間內發現21個尼龍袋，內藏456包大麻花、大批真空膠袋和真空包裝機等毒品包裝工具，檢獲的大麻花共重280公斤，總值6,300萬元，是警方歷年內檢獲第2大宗的大麻花案件。 鍾雅倫稱， 雖然在疫情期間娛樂場所關閉，但仍有不少樓上酒吧和派對房間非法營業，所以不排除毒犯在網上出售大麻花。

根據警方和禁毒處統計數字，大麻檢獲的數量和吸食大麻人士近年有明顯上升趨勢，在2020年全年檢獲1,070公斤大麻，而在2019年全年只檢獲374公斤。在2020年首3季，21歲以下吸毒的青少年中，超過50%是吸食大麻，情況令人關注。

警方呼籲，大麻同樣是毒品，對身體各器官包括心臟、肺部和中樞神經均有嚴重傷害，大麻同時是聯合國嚴格管制的毒品之一，警方會嚴厲執法打擊販運和吸食大麻的罪行 。根據香港法例134章，販運危險藥物屬嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：曾秋文