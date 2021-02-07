【送禮禁忌】女子送新年賀禮祝福變詛咒　男方父母即場丟棄怒斥：沒常識

▲ 一名台女日前在網上發文，指自己送新年賀禮予男友父母時，誤犯送禮禁忌，遭轟沒常識。

臨近農曆新年，送禮是個大學問。台灣一名女子在網上討論區「Dcard」發文，指自己送新年賀禮予男友父母時，不小心犯了送禮禁忌，令到祝福變成詛咒，禮物被男友父母當場丟棄，更被批評「沒常識」，令她感到尷尬。

犯送禮禁忌遭轟沒常識

該名女子表示，臨近新年為表示心意，她早前把賀年禮盒寄到男友家，豈料對方父母看到後大為不悅。男友隨後收到媽媽的電話，媽媽非常生氣地說收到樓主寄來的鳳梨口味牛軋糖，怒轟樓主沒常識。

由於樓主男友的父母均為醫護人員，當地網民就解釋，在台灣送鳳梨製品給醫護人員是禁忌，事關台語「鳳梨」取「旺來」諧音，換言之是有增加工作量之意，變相詛咒有更多人生病求診。男友對事主此舉感到無奈，

你也知道我爸是醫生、我媽是護士啊，不能送鳳梨真是常識，這次我沒辦法幫你說話。

不敢面對男友父母

樓主指她身邊沒有親戚擔任醫護人員，因此不知道此禁忌，想到之後可能要跟男友爸媽見面就覺得崩潰。她強調自己並不是故意這樣做，惟男友不但沒有安慰自己，更繼續責怪她，令她「感到心寒」。

她又對於男友家人丟掉她的一番心意而感到失望，

人家送的禮盒終究還是心意，就算不適合有必要丟到垃圾桶嗎？

帖文引來網民熱議，反應兩極，有人安慰樓主，認為男友父母小題大做；有人則認為樓主的確沒常識，難怪對方父母會如此生氣。

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責任編輯︰王明芳