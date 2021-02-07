【新冠肺炎】仁濟醫院一名83歲患嫗確診　5名同房病人被界定為密切接觸者須檢疫

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。(經濟日報資料圖片)

本地新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增27宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，從印尼到港；24宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘18宗與早前個案有關，累計10,636宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席記者會交代最新疫情。

何婉霞指出，仁濟醫院發現一名83歲女病人初步確診，因持續腹痛，於2月5日到該院急症室求診，當時有發燒，無其他病徵，安排其入住外科病房接受治療，並接受新冠病毒測試後確診，已即時轉送到隔離病房接受治療，暫時情況穩定。院方經接觸追蹤後，5名病人被界定為密切接觸者，安排隔離檢疫，無員工被列為密切接觸者；病房已安排徹底清潔消毒。

另外，何婉霞指，廣華醫院一名懷孕26周女病人(確診編號：10,635)於2月5日因發燒、喪失味覺及發冷，到該院急症室求診，由於知道其有染疫風險，故安排進入隔離病房接受治療，接受新冠病毒測試後確診，昨日初步確診，今日正式確診。

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院方於治療孕婦時有穿著合適個人防護裝備，故無員工及病人會被列為密切接觸者；其於2月1日及4日曾到伊利沙白醫院覆診，該院亦已進行接觸追蹤，該病人覆診期間無除低口罩、無飲水及進食，無高風險程序，故亦無員工及病人會被列為密切接觸者，已安排病人到過的地方會消毒。

另外，截至今日上午9時，過去24小時共呈報36宗個案，共有57名確診病人出院，至今共有名9,887確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用674間負壓病房，合共1,233張負壓病床，現時588共有名確診病人分別於24間公立醫院及社區治療設施留醫，其中23人情況危殆，24人情況嚴重，其餘458人情況穩定。

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記者：洪芷晴