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【強制檢測】新增10幢大廈納強檢　涉大埔寶馬山第3座及太和邨愛和樓等

社會 16:40 2021/02/07

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（7日）新增27宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，全部屬印尼抵港人士，其餘24宗屬本地個案，當中6宗源頭未明，其餘18宗與早前個案有關，累計10,636宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

張竹君指，6宗源頭不明個案涉及外傭、退休人士、沙田帝逸酒店餅店廚師、機場洗手間工作人員、售貨員及一名無工作人士，他們分別居住大廈如下：

  • 元朗翠韻華庭2座
  • 觀塘安泰邨明泰樓
  • 大埔太和邨愛和樓
  • 東涌逸東邨平逸樓
  • 青衣長康邨康祥樓
  • 大埔寶馬山第3座

她又指，部分大廈早前只出現相關感染個案，並沒有納入強檢名單，現在亦要納入強檢範圍：

  • 洪水橋偉景園第1座
  • 元朗灰沙圍152、153、154號平台花園
  • 九龍城鴻運街3號
  • 屯門新墟景新臺2座

張竹君提到，一名居住在新填地街159號劏房的孕婦懷疑逃避檢疫後確診，當局將或採取法律行動，詳情即看：【下一頁】

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

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記者：陳子謙

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