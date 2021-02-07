【強制檢測】新增10幢大廈納強檢　涉大埔寶馬山第3座及太和邨愛和樓等

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（7日）新增27宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，全部屬印尼抵港人士，其餘24宗屬本地個案，當中6宗源頭未明，其餘18宗與早前個案有關，累計10,636宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

張竹君指，6宗源頭不明個案涉及外傭、退休人士、沙田帝逸酒店餅店廚師、機場洗手間工作人員、售貨員及一名無工作人士，他們分別居住大廈如下：

元朗翠韻華庭2座

觀塘安泰邨明泰樓

大埔太和邨愛和樓

東涌逸東邨平逸樓

青衣長康邨康祥樓

大埔寶馬山第3座

她又指，部分大廈早前只出現相關感染個案，並沒有納入強檢名單，現在亦要納入強檢範圍：

洪水橋偉景園第1座

元朗灰沙圍152、153、154號平台花園

九龍城鴻運街3號

屯門新墟景新臺2座

張竹君提到，一名居住在新填地街159號劏房的孕婦懷疑逃避檢疫後確診，當局將或採取法律行動，詳情即看：【下一頁】

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

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記者：陳子謙