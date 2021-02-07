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【另類家教】幫高中仔買兒童卡通內褲XXL碼　家長讚「防學壞」可穿到大學畢業

育兒經 17:25 2021/02/07

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

台灣一名家長為讀高中的兒子購買兒童內褲XXL碼，還留言大讚可「防止學壞」，會回購。

家長都好擔心子女踏入青春期會學壞，台灣一名家長就有妙計！有男網民日前瀏覽購物網站時，發現有賣家出售兒童內褲，見到其中一個家長留言十分驚嚇，該家長稱買了給高中的兒子穿，滿條圖案卡通的內褲有助防止孩子學壞，還明言會回購，讓兒子穿到大學畢業！

一名男網民在網上討論區「Dcard」發帖文分享稱，他在一購物網站上看到有賣家出售男童內褲，3款都有藍色花紋圖案，看來精美可愛，每條僅售50台幣（約14港元），且獲得4.9星（5星滿分）超高評價，可見質素好，深受家長歡迎。

    點擊圖片放大
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卡通圖案能防止小孩學壞

男網民發現其中一個留言有亮點，是一名家長買入了其中一款「暖藍色、XXL碼」的內褲，留下5星正評，並留言稱是買給讀高中的兒子穿。

有滿版的卡通圖案很不錯，能防止小孩學壞，預計讓小孩穿到大學畢業，還會再回購～

留言令男網民爆笑，擔心其兒子穿上會覺到逼狹，還要穿到大學畢業，驚歎該名家長的家教「應該是不得了」！

網民同情︰孩子一定活得很辛苦

帖文令網民爆笑，「防止孩子學壞笑死」，但也想像到該名孩子一定被控制得很辛苦，點擊圖片看更多留言︰

    點擊圖片放大
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責任編輯︰林綺玲

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