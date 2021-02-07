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陳茂波：力爭2050年前達到碳中和　年中發表長遠策略

政治 16:32 2021/02/07

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財政司司長陳茂波稱，本港力爭在2050年前實現碳中和。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波稱，近年全球各地出現極端天氣，影響各地民眾生活和企業的經營，不少國家或地區相繼訂出碳中和的目標。他指出，本港力爭在2050年前達到碳中和，港府將今年年中將發表長遠策略。

陳茂波今（7日）在其網誌稱，過去幾年的財政預算案，資源都投放在環境保護和優化城市建設，以改善城市環境和空氣質素，亦透過綠色金融服務和其他政策措施，建構和推動綠色產業發展，創造就業。他指出，以去年的財政預算案為例，港府在環保方面投放超過100億元，當中包括了推動電動車普及化、淘汰歐盟四期柴油商業車輛、電動渡輪試驗計劃、成立低碳綠色科研基金、延長清潔生產伙伴計劃和廢紙回收等，相關的措施正在逐步落實。

他續指，當局從去年的預算案撥出20億元，資助合資格的私人住宅樓宇停車場安裝充電的基礎設施，計劃自去年12月推出至今，已有超過120個屋苑提出申請，涉及共36,000個車位，相等於約一成全港相關車位。推動電動公共小巴試驗方面，陳茂波指，環保署已發出了規格要求和指引，相關部門正進行前期籌備，預計會資助約40輛電動公共小巴在不同地區試用。

在維多利亞港內試驗電動渡輪方面，陳茂波指，政府已成立跨部門工作小組，聘請顧問制定設計方案，預期今年就渡輪建造進行公開招標，去年的財政預算案已為此預留3億5,000萬元，以全額資助港內四條航線的渡輪營辦商，建造四艘全新電動渡輪和配套的充電設施，以及24個月試驗期內的相關營運開支。

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責任編輯：尹櫻霖

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