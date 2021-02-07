  • 22°C
香港時間 : 2021207日 (日) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩

娛樂 17:18 2021/02/07

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

朱智賢日前入院但拒絕透露詳情。

朱智賢（Ashley）去年4月底被爆背男友謝東閔偷食人夫黎振燁，雖然朱智賢已在男友陪同下公開認錯，解釋因為拍劇未能抽離角色而出軌，可是Ashley的形象由此插水，到今仍被TVB放入雪櫃未有工作。

不過朱智賢十分樂觀積極，近期活躍於社交平台不斷出PO，當中主攻有關行山的題目，積極影相拍片放上網，有心轉型當KOL。

【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約

    點擊圖片放大
    +4
    +3

拒透露入院真相

日前，朱智賢行完屯門良田坳峽谷後，貼出一張騷長腿照稱：「話說冲涼嘅時候，突然之間發現兩隻腳（係成條腿）旁邊都有條痕，然後喺度諗係咪因為條褲壓住咗有條界呢？跟住...我突然爆笑咗出嚟，OMG﹗噚日我着咗條通窿legging行山！媽呀，依家成對腳曬到有印，好似污糟咗咁，點見人呀？然後我自己一個喺屋企笑傻咗。」

（取自IG）

可是，曾表示自己一向拍抽血的朱智賢，在前日卻突然在IG story放上一張在病床上、右手插住針的照片。

朱智賢神秘地不透露入院的真正原因，只用7個字形容「係勤力咗啲啲啫。」她的全文寫道：「唔好問我有冇事，我無事，係勤力咗啲啲啫。」而且表示雖然入院，仍堅持剪片工作，十分勤力。

（取自IG）

另外，再放上一張手掌上有藥丸的照片，寫道：「全身麻醉完，呆咗成日，唔係好知自己做咩，好累好眼瞓，然後食飽咗個胃又痛，今日呆到都唔記得問醫生問題。」

有媒體問朱智賢為何入院，可是她拒絕講真正原因。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

而她似乎沒有大礙，因為朱智賢應已出院，她及後再上載了一張在海邊茶座的照片。

至於男友謝東閔亦在個人社交平台上載一張同一背景的照片，猜二人應一同在茶座拍拖歎茶。

同場加映：湯怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
11:31 2021/01/17
【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約
16:42 2021/01/19
【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約
【2020回顧】盤點2020年娛圈出軌偷食事件　黎振燁細So形象盡毀賠上事業
17:05 2020/12/29
【2020回顧】盤點2020年娛圈出軌偷食事件　黎振燁細So形象盡毀賠上事業
朱智賢 謝東閔 黎振燁 娛樂人物職業 演員 出軌 家庭關係 夫妻之道 拍拖 東張西望

最高瀏覽

【狼人女孩】狼人少女為結婚剃毛前後判若兩人　真實樣貌曝光現況令人震驚
17:15 2021/02/05
【狼人女孩】狼人少女為結婚剃毛前後判若兩人　真實樣貌曝光現況令人震驚
【屋苑劏房】藍田700呎單位劏成5間月租6200元起 業主標榜合法入則加送會所會籍
12:26 2021/02/06
【屋苑劏房】藍田700呎單位劏成5間月租6200元起 業主標榜合法入則加送會所會籍
【阿姨變繼母】妻病逝單親爸擬再娶失婚姨仔　子女難接受︰仲有無道德
11:06 2021/02/05
【阿姨變繼母】妻病逝單親爸擬再娶失婚姨仔　子女難接受︰仲有無道德