【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩

▲ 朱智賢日前入院但拒絕透露詳情。

朱智賢（Ashley）去年4月底被爆背男友謝東閔偷食人夫黎振燁，雖然朱智賢已在男友陪同下公開認錯，解釋因為拍劇未能抽離角色而出軌，可是Ashley的形象由此插水，到今仍被TVB放入雪櫃未有工作。

不過朱智賢十分樂觀積極，近期活躍於社交平台不斷出PO，當中主攻有關行山的題目，積極影相拍片放上網，有心轉型當KOL。

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拒透露入院真相

日前，朱智賢行完屯門良田坳峽谷後，貼出一張騷長腿照稱：「話說冲涼嘅時候，突然之間發現兩隻腳（係成條腿）旁邊都有條痕，然後喺度諗係咪因為條褲壓住咗有條界呢？跟住...我突然爆笑咗出嚟，OMG﹗噚日我着咗條通窿legging行山！媽呀，依家成對腳曬到有印，好似污糟咗咁，點見人呀？然後我自己一個喺屋企笑傻咗。」

▲ （取自IG）

可是，曾表示自己一向拍抽血的朱智賢，在前日卻突然在IG story放上一張在病床上、右手插住針的照片。

朱智賢神秘地不透露入院的真正原因，只用7個字形容「係勤力咗啲啲啫。」她的全文寫道：「唔好問我有冇事，我無事，係勤力咗啲啲啫。」而且表示雖然入院，仍堅持剪片工作，十分勤力。

▲ （取自IG）

另外，再放上一張手掌上有藥丸的照片，寫道：「全身麻醉完，呆咗成日，唔係好知自己做咩，好累好眼瞓，然後食飽咗個胃又痛，今日呆到都唔記得問醫生問題。」

有媒體問朱智賢為何入院，可是她拒絕講真正原因。

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而她似乎沒有大礙，因為朱智賢應已出院，她及後再上載了一張在海邊茶座的照片。

至於男友謝東閔亦在個人社交平台上載一張同一背景的照片，猜二人應一同在茶座拍拖歎茶。

同場加映：湯怡訪問