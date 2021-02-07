警方國安處拘捕網台主持「傑斯」起訴洗黑錢等四罪　明日提堂

警方國家安全處今日(7日)在港島拘捕網台主持人傑斯，指他涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第10條。警方晚上正式落案起訴傑斯四項罪名，明日於西九龍裁判法院提堂。

傑斯去年２月曾發起「千個爸媽，台灣助學」眾籌活動，表示希望以籌得款項，支援因示威逃亡到台灣的人士。消息指，該計劃籌得逾千萬港元，其中更動用約600多萬港元投資股票，據悉其台灣的對口單位屬台獨組織。

去年11月，警方國安處曾就此，拘捕傑斯與其妻曾碧雲，以及助手利寶麗，指三人涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「洗黑錢」，其後三人獲准保釋。

警方今日證實，國家安全處在進一步調查有關案件後，在港島區拘捕一名52歳男子，指對方涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪。及至晚上７時，警方正式落案，控告該男子4項罪名，包括「作出具煽動意圖的作為」、「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「洗黑錢」等，明日於西九龍裁判法院提控。

據悉，國安處已就此案先後拘捕6人。

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責任編輯：李淇