【年宵花市】疫情下市民購買意欲低有花檔生意減3成　但有桃花檔主疫市加價3成

▲ 維園年花銷售點開鑼。（陳靜儀攝）

維園年宵花市今日（7日）開鑼第二日，多個花檔負責人反映首兩日人流少過去年，有花檔指年宵復辦後臨時入貨，成本上漲4成，惟市民在疫情下購買意欲低，有檔主更指首日生意大減3成，但也有桃花檔主指首兩日銷情非常好，可逆市加價3成。

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政府一度宣布停辦的年宵花市，昨日（6日）起至年三十晚（11日）在全港15個地點原址復辦，新冠肺炎疫情下少市民仍扶老攜幼到場選購年花。

其中連小姐與丈夫、兩名幼子及婆婆共5人一同到場。連小姐說，因應疫情，「行咗5檔就即刻買，買完就走，廢事行得耐」，往年花約800元買年花，但因為部分花價較平，預算今年只需花約500元。

對於政府一度宣布停辦年宵後復辦，連小姐說有安排令市民感到混亂，認為政府事先應諮詢更多花農、商販意見，「唔好話唔辦之後又辦」。她又形容場內氣氛跟往年「爭好遠」，指出入口指示亦不夠清晰，往年部分入口通道今年改為出口，附近亦沒有職員指示。

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胡先生與太太今午到場，共花約800元購買蘭花、及「五代同堂」。胡生對於政府復辦年宵的安排，認為「有得行好過無得行」，但為避開人群故提早到場，買完就走，又指場內空間寬敞，故不擔心受感染。

蘭花檔負責人李小姐表示，其老闆自1979年在維園年宵擺檔至今，她指，受政府一度宣布停辦後復辦影響，該檔退貨後再臨時入貨，今年來貨價比去年貴4成以上。雖然成本上漲，她坦言「唔夠膽加價」，例如蘭花單頭一盆售價100元，跟去年相若。惟兩日生意較往年差，料市民因疫情影響經濟，消費保守，「啲人買嘢好壓價，巡哂成個場先買」，但相信今年投資的30萬元仍可回本。

另一售賣內地進口年花攤檔負責人陳先生則指，昨日首日生意一般，比去年差3成，形容「今年唔係賺錢」，望收回成本，其中較細盆的蝴蝶蘭賣60元促銷，以往每盆售價起碼80、90元，即吸引約10多名市民圍觀選購，8吋盆的四季桔小品則維持售價約160元。

不過，有「桃花大王」之稱的劉海濤則形容「銷情非常好」、「噚日同今日都無話停」，原本約2000支桃花，在今日下午已賣剩數十支，估計因為部分花檔桃花已提早開花，其售賣的檢花是「即割即賣」，故吸引較多人購買，今年售價比去年提高3成。早前曾批評政府安排的劉海濤，今日再被問到有何看法時，則說：「我哋做花農無得怨㗎啦，佢肯俾我哋開返已經好幸福啦」。

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記者：馮琪雅