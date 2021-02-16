春風送爽｜東匯邨匯智樓首創通風門廊設計　房署設計師參考水墨畫留白技巧建屋

▲ 房署總建築師佘慶儀稱，新設計參考中國水墨畫「留白」技巧。（林宇翔攝）

新一年「春風送爽」，新入伙的公屋大廈－東匯邨匯智樓，首創通風門廊設計，約11層樓高，令視覺效果更通透，又可以加強通風效果。房署建築團隊現身說法，指新設計參考中國水墨畫「留白」技巧，讓公屋大廈與毗鄰小學校舍的環境融合，盼為公屋大廈注入建築特色。

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東匯邨匯智樓前身，是東頭邨第22座和一座相連校舍。房委會早年決定保留校舍，2013年將第22座改建成匯智樓，去年中入伙。新大廈有1,033個單位，樓高31層，驟眼眺望外觀，大廈低層面向校舍一處空間，似被刻意掏空，約11層樓高。若把「留白」部分注滿鋼筋水泥，足以容納40個單位；不過房署建築團隊解釋，這設計叫做「通風門廊」，面積34米高、10米闊，首次引入公屋大廈。

房署總建築師佘慶儀稱，假設把通風走廊變成單位，住戶景觀就只得校舍外牆，而且距離很近，影響採光和通風，居住環境不理想。她續稱，團隊進行「微氣候研究」及空氣流動評估後，決定因地制宜，參照水墨畫「留白」技巧，引入通風門廊設計，可以加強視覺通透性，又可以令社區更通風。

她又解釋通風門廊的建造方法。興建大廈時，留白空間以臨時鐵架支撐，之後加建模板；工程團隊也透過BIM建築信息模擬技術，利用電腦軟件規劃建造工序，方便建築管理。她強調匯智樓已盡用地積比率，就連通風門廊對上廿層也建屋，而非興建兩座獨立樓宇，現時方案反而加建多80個單位，「現在房委會（房屋）資源緊絀，一個單位也不能少。」

匯智樓也講求新舊融合，保留東頭邨第22座部分元素，包括重置舊邨的房委會「骰仔」戶外標誌，以及保育多棵細葉榕和印度橡樹。而匯智樓部分居民，來自同區美東邨重建戶，於是在住宅升降機大堂，外牆利用黃大仙及九龍城區的舊相片做裝飾，重現居內居民的集體回憶，盼加強社區凝聚。

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記者：吳卓峰