【年宵花市】維園年宵清潔時段逾300人排隊等候　場地空間未用盡部分人未有保持社交距離

▲ 今（7日）午清潔時段期間，維園年宵近天后入口曾有逾300人排隊等候。（陳靜儀攝）

年宵花市昨日起在全港15個地點原址復辦，規模減半、加強防疫及設人流管制等，但其中維園年宵場地有大量空間未盡用，今日（7日）是年宵開鑼第二日，適逢周日假期，下午人頭湧湧，有市民扶老攜幼到場，不少人選購年花時也未有保持社交距離。另有市民事前不知悉場地清潔期間暫停入場的安排，到場後「摸門釘」，天后入口一度有超過300人排隊等候入場。

疫情下市民入場前須量體溫，當局亦在年宵入口設紅外線感應器監察入場人數，採用紅、黃、綠燈人流管制形式，如人流較多便須取票進場。年宵復辦後攤位數目亦削半，其中在維園全部攤檔設於足球場兩側，球場中間偌大空間未有用盡，惟部分攤檔之間仍然如往年般靠近，只有約1米距離。

部分市民選購年花期間，防疫意識明顯減弱，今午場內有部分花檔以低價促銷蘭花，低至60元一盆，或150元兩盆等，一度有逾10人排隊或圍著檔口選購，距離不足1米，但記者現場未見有花檔職員或當局人員提醒市民保持社交距離。

▲ 維園年宵花宵今（7日）午有檔口出現人龍。（陳靜儀攝）

此外，年宵每日設兩節清潔時段，分別於下午約1時半及傍晚6時，每節約1小時，期間暫停入場。今午記者現場觀察食環署人員主要清潔出入口圍欄，但較多人接觸的花檔則未見有大規模清潔。

今午首節清潔時段期間，維園天后入口一度有逾300人排隊。住在大坑的82歲黃先生事前不知悉暫停入場安排，在下午1時40分左右到達後被拒入場，他指自己年紀大、「特登坐車落到嚟，好遠㗎」，原本打算「夠鐘行陣就走」，批評政府安排不清晰、制度僵化。

即睇維園年宵花市防疫措施：

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記者：馮琪雅