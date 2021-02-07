【封區檢測】紅磡、鰂魚涌、旺角3區列受限區域 料明日早上解封【不斷更新】
社會 20:01 2021/02/07
本港疫情持續，政府2月7日晚上再發出限制與檢測宣告，將鰂魚涌惠利大廈、旺角海庭道2號海富苑海裕閣（不包括海富商場）列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。當局目標是在明日（8日）上午約7時完成行動。
【20:00】政府把紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈，列為受限區域，受檢人士須留在場所並接受強制檢測。政府目標是在明日（8日）上午約6時30分完成行動。
即睇惠利大廈圍封現場：
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【19:30】
政府將鰂魚涌英皇道997號惠利大廈惠利大廈（不包括萬利廣場）列作「受限區域」，圍封大廈，所有居民須強制檢測，料明早7時完成行動解封。
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今日新增10幢大廈納強制檢測大廈名單，涉大埔寶馬山第3座及太和邨愛和樓等，詳情即看:【下一頁】
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責任編輯：TOPick港聞組