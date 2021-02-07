衞生署牙醫有創意 「口外飛沫抽吸機」採樣

▲ 衞生署牙醫有創意，使用 「口外飛沫抽吸機」採樣，減低採樣人員感染風險。（政府新聞網影片截圖）

新冠疫情嚴峻，港府為控制疫情，避免外來輸入個案，自去年12月起實施指定檢疫酒店計劃。不少現職和退休公務員，例如衞生署牙科、退休護士及醫療輔助隊等，成立指定檢疫酒店計劃合規巡查隊，協助港府籌備和執行有關計劃。

其中，衞生署首席牙科醫生覃文旻，是指定酒店計劃合規巡查隊的骨幹成員，為了減低採樣人員的感染風險，覃文旻和她的團隊，利用牙科專用的「口外飛沫抽吸機」，進行輔助採樣，因此獲得公務員事務局局長聶德權，今（7日）在其社交平台，大讚她「敢於創新」，處事一絲不苟。

「口外飛沫抽吸機」是牙醫診所中常用的儀器，該儀器通過高負壓風機，可迅速吸走患者在就診過程中產生的飛沫、氣溶膠、細菌等物質，從而降低病毒交叉感染的概率。



原來，覃文旻已有20多年處理牙科控制工作的經驗，她今次在工餘時間參與抗疫工作，特別感謝家人和同事的支持和體諒，她笑言，最希望疫情盡快過去，市民早日回復正常生活。她又說，每逢看到衞生防護中心的同事，疲於奔命地處理本地確診個案，都令她希望出一分力，尤其是參與外防輸入方面的抗疫工作，避免輸入個案進入社區。