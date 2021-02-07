【確診大廈】九龍城區離島區同錄4宗個案　東涌映灣園悅濤軒9座再有3宗確診

▲ 東涌映灣園第3期9座再錄3宗個案。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增27宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，24宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘18宗與早前個案有關，累計10,636宗病例，另有約20宗初步確診個案。

今日新增10幢大廈須納入強制檢測，涉大埔寶馬山第3座及太和邨愛和樓等，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心晚上交代患者住址，東涌映灣園悅濤軒3期9座新增3宗個案，而晚上被圍封強制檢測的鰂魚涌惠利大廈亦錄2宗個案。

政府晚上圍封紅磡長樂大廈、鰂魚涌惠利大廈、旺角海富苑海裕閣，居民須強制檢測，料明早解封，詳情即看：【下一頁】

有確診者的大廈名單：

九龍城區（4宗）

紅磡崇愛樓（2宗）

紅磡必嘉街長樂大廈

土瓜灣鴻運街3號（同時報住天水圍嘉湖山莊景湖居12座）

油尖旺區（3宗）

油麻地廟街42號

油麻地新填地街157-159號

旺角上海街647-651號文華閣

觀塘區（1宗）

觀塘安泰邨明泰樓

中西區（1宗）

西營盤荔安大廈

南區（1宗）

鴨脷洲海怡半島美浚閣

東區（2宗）

鰂魚涌惠利大廈（2宗）

葵青區（1宗）

青衣長康邨康祥樓

元朗區（4宗）

天水圍嘉湖山莊景湖居12座（同時報住土瓜灣鴻運街3號）

元朗灰沙圍屏唐花園

元朗翠韻華庭2座

洪水橋偉景園1座

屯門區（1宗）

屯門景新臺2座

大埔區（1宗）

大埔大埔寶馬山3座

離島區（4宗）

東涌逸東邨平逸樓

東涌映灣園悅濤軒3期9座（3宗）

酒店（1宗）

尖沙咀華美達華麗酒店

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責任編輯：徐紹軒