【確診大廈】九龍城區離島區同錄4宗個案 東涌映灣園悅濤軒9座再有3宗確診
社會 22:15 2021/02/07
本地新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增27宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，24宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘18宗與早前個案有關，累計10,636宗病例，另有約20宗初步確診個案。
今日新增10幢大廈須納入強制檢測，涉大埔寶馬山第3座及太和邨愛和樓等，詳情即看：【下一頁】
衞生防護中心晚上交代患者住址，東涌映灣園悅濤軒3期9座新增3宗個案，而晚上被圍封強制檢測的鰂魚涌惠利大廈亦錄2宗個案。
政府晚上圍封紅磡長樂大廈、鰂魚涌惠利大廈、旺角海富苑海裕閣，居民須強制檢測，料明早解封，詳情即看：【下一頁】
有確診者的大廈名單：
九龍城區（4宗）
- 紅磡崇愛樓（2宗）
- 紅磡必嘉街長樂大廈
- 土瓜灣鴻運街3號（同時報住天水圍嘉湖山莊景湖居12座）
油尖旺區（3宗）
- 油麻地廟街42號
- 油麻地新填地街157-159號
- 旺角上海街647-651號文華閣
觀塘區（1宗）
- 觀塘安泰邨明泰樓
中西區（1宗）
- 西營盤荔安大廈
南區（1宗）
- 鴨脷洲海怡半島美浚閣
東區（2宗）
- 鰂魚涌惠利大廈（2宗）
葵青區（1宗）
- 青衣長康邨康祥樓
元朗區（4宗）
- 天水圍嘉湖山莊景湖居12座（同時報住土瓜灣鴻運街3號）
- 元朗灰沙圍屏唐花園
- 元朗翠韻華庭2座
- 洪水橋偉景園1座
屯門區（1宗）
- 屯門景新臺2座
大埔區（1宗）
- 大埔大埔寶馬山3座
離島區（4宗）
- 東涌逸東邨平逸樓
- 東涌映灣園悅濤軒3期9座（3宗）
酒店（1宗）
- 尖沙咀華美達華麗酒店
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責任編輯：徐紹軒