新界東乳科中心一站式診療跟進　度身訂做治療方案料每年服務1.5萬人次

▲ 新界東醫院聯網乳腺外科服務主任蔡綺琪(右)。(陳國峰攝)

北區醫院專科門診診所新成立的新界東乳科中心，由身故多年的前北區地政專員吳月齡遺產捐贈的600萬元一筆過資助建設，並於去年9月底起分階段投入服務，提供由診斷、治療至術後跟進的一站式跨專科服務，為患者度身訂做治療方案，望加快整個診治過程；院方預計每年服務人次達1.5萬。

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新界東醫院聯網乳腺外科服務主任蔡綺琪表示，該聯網每年會接收約2,600個轉介新症，當中有15%為乳癌個案，較10年前增5%，有關的診症及手術主要於北區醫院處理，其中在2019/2020年度該院共處理282宗乳癌手術，為全港公立醫院最多，「一周做足3日手術」。

她解釋，以往患者遞交轉介信後，醫生會分流緊急及非緊急病人，若非緊急病人等候時間或以年計算，「僅靠轉介信未必能精準分流」，而乳科中心則會於收到轉介信後12個工作天內，安排患者先與護師會面，提供臨床乳房檢查，護師會跟據患者個人情況而分流，其間亦會向患者簡介身體狀況，以減低病人的憂慮。

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經醫生證實確診後，患者需與腫瘤科及整形外科等不同專科醫生會面，惟北區醫院並無腫瘤科，患者需到威爾斯醫院接受化療，轉介時間約需兩周。中心則可提供一站式服務，包括醫生問症及乳房造影檢查可同日進行，「等出報告只需7至10日」，院方每周三亦有跨專科會議討論患者的治療方案，患者於術後接受化療及重建乳房，亦可安排在同一門診聽取治療方案。

該聯網乳腺外科顧問護師陳頌詩表示，確診乳癌對於患者的情緒健康有重大影響，「尤其一些年輕女士易失去自信」，而中心內接收的每宗個案均會由專責癌症個案經理跟進，日後患者若再有臨床及心理輔導需要，亦可直接向中心求助，省卻到門診及急症室求診再轉介的過程，「想做到有家的感覺，全面及持續地協助患者。」

乳科中心設有9間診症室及護士分流診所。院方指，中心透過已身故多年的前北區地政專員吳月齡向北區醫院慈善信託基金捐贈600萬元的一筆過資助建設，故其中一間診療室獲命名為吳月齡乳科綜合診療室。

其遺產管理人黃先生表示，吳女士任職公務員多年，於不同地區都工作過，最滿意是在北區工作的日子，後因https://bit.ly/2JdOaiS自身受癌症所困，「她跟我說她出入醫院時發現好多善長都有捐款建設醫院，令她深深體會到醫療環境對患者而言是很大的支持，故有意助建設乳科中心，助乳癌患者得到較舒適的治療，回饋社會。」

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記者：洪芷晴