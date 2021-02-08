乳癌康復者上肢水腫轉介兩次才得以治療　赴新界東乳科中心治療感安定

▲ 乳癌康復者何女士(右)。(陳國峰攝)

北區醫院專科門診診所新成立的新界東乳科中心，包括有提供淋巴水腫治療。有乳癌康復者有淋巴水腫情況，惟一直未尋得合適的治療而感徬徨，轉後到乳科中心接受治療後，得到一站式照料，「終於不用被人好像波一樣被踢來踢去。」

新界東乳科中心一站式診療跟進 度身訂做治療方案料每年服務1.5萬人次，詳情即看:【下一頁】

現年60歲的何女士於2001年患上乳癌，於大埔那打素醫院接受手術後到威爾斯醫院接受化療，惟因2003年起，乳科服務由大埔那打素醫院搬往北區醫院，遂她由2004年起便轉往該院覆診直至康復。

直到2019年，她發現自己左手上肢水腫。何女士表示，自己已康復10多年，沒料到年前左手上肢突然「好腫」，「當時我覺得未算好嚴重，所以無理太多」，直到2020年時，她的腫脹情況愈發嚴重，「但又見有疫情，不想到醫院求診，最後腫到變豬手，真的好驚」，才決定向私家醫生求醫。

她指，私家醫生轉介她到大埔那打素醫院看症，「但醫院說無得做，自己想起曾到過北區醫院接受治療，去到才知道好彩，遇上中心新開。」何女士分享，乳科中心不似政府醫院，治療師亦很關心自己，「有傾有講」，她坦言最初不停被轉介時，自己感到「好像個波被人踢來踢去」，惟到中心後「終於可以安心，放鬆下來」。

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記者：洪芷晴