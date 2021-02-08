【明星理財】蒙嘉慧日本開房產公司助港人投資置業　鄭伊健打本百萬讓太太發展事業

▲ 有傳鄭伊健打本百萬予蒙嘉慧（YoYo）在日本開設房地產公司。

蒙嘉慧（YoYo）被爆早年已與老公鄭伊健於日本置業及移居當地，而且於福岡開設房地產公司助港人投資，愛妻號鄭伊健更打本百萬讓蒙嘉慧建立地產王國。

其實向來喜愛日本的蒙嘉慧和鄭伊健於2013年結婚時，也選擇在東京舉行婚禮，一直嚮往日本生活的二人不時到當地旅遊，有指他們早年已移居九州福岡，有工作時才回港。

近年減少幕前工作的蒙嘉慧更被指在去年投資7位數，於福岡市成立房地產公司「八方不動產株式会社」。據悉，該公司以廣東話溝通，為有意於當地投資或置業的香港人服務。

「八方不動產株式会社」的社交平台貼有YoYo與同事的合照，也有她跟已移居當地的友人一同聊天的影片。

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伊健夫婦鍾情福岡

YoYo與伊健於2013年結婚，婚後的她漸減少幕前演出。夫妻早有共識未打算生兒育女，享受二人世界。

兩夫婦向來都很喜歡日本，可說是日本達人的伊健近年開始在福岡置業。有指他跟Yoyo每年都會到日本幾次，每次都幾乎去足3個月，可說已半移居日本。

其實伊健也早計劃與YoYo長居日本，早前二人結婚7周年亦被遊客拍到雙雙在福岡街頭踩單車，伊健猶如地膽，相信已很適應在日本生活。

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愛妻號伊健

不過，蒙嘉慧拍畢劇集《飛虎之雷霆極戰》後重燃演戲熱誠，適逢早前因疫情關係，夫婦由日本返港，暫時未能赴日。YoYo有感近期不少人欲邀她演出，於是在港時趁機多挑好劇本。

伊健對太太有意復出亦十分支持，並鼓勵她多去演戲，不過因知太太一向身體較弱，加上曾滑雪時曾受傷，故希望太太接戲時不要選擇太多動作的演出，而暖男丈夫伊健亦跟Yoyo有共識，待大家都真正有心息影才移居日本。

愛妻的伊健曾於TOPick訪問中指：「我最大的責任，就是要照顧好家人及自己的健康。因為醫生常指Yoyo身體不好，甚至可能會有病也不知道，所以她首要是調理身體，現時她生活也很輕鬆，有想做的工作便做，或去學習新事物。」

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