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【合久必分】衛志豪3年情斷暗示被分手　阮兒忙於新生活：不抗拒同性戀

娛樂 10:03 2021/02/08

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阮兒衛志豪分手。

在《愛·回家之開心速遞》飾演馬漢、現年46歲的衛志豪，跟現年33歲與女友阮兒分手，結束3年情。阮兒與衛志豪已進展到同居試婚階段，可是阮兒出席公開活動時帶淚稱已與衛志豪分手一段日子，當中不涉第三者。

阮兒稱現在忙於搬離愛巢展開新生活，所以在農曆新年與情人節都會忙於搬屋及工作。而她接演下月開拍的《十八年後的終極告白2.0》，劇中將與譚凱琪合演同性戀者。

【生蛇上面】阮兒一年生蛇十多次情緒困擾　尋醫兩年男友衛志豪不離不棄

阮兒衛志豪相戀3年惜分手收場。（湯炳強攝）

衛志豪：不清楚分手原因

阮兒並表示，不抗拒與同性親熱，因為求學時期身邊不乏同性戀朋友。其實在阮兒在《金宵大廈》與尹詩沛曾合演「SheShe戀」，而且二人演出獲不俗的口碑。

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至於衛志豪被媒體問及情變一事時，他暗示「唔太明白」分手真正原因，並稱不想講太多，似乎他不是提出分手者，而且暗示「被分手」。

衛志豪又指會祝福阮兒，指她有權選擇，及決定何時公開二人「分訊」。

阮兒擁有荷蘭血統。

【娛圈秘聞】阮兒揭做新演員必備三寶　Chloe隨傳隨到不介意演死屍舞女

阮兒是荷蘭籍越中混血兒，父親是越南人，母親是香港人，出生於荷蘭的她，一直於當地成長及生活。到2006年，來港參選香港小姐而在港生活。

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她曾在節目《星光路上》自爆試過一年生十幾次蛇，情緒及工作受到嚴重困擾，因身體一直反覆生蛇，尋醫兩年，因身體痛楚致情緒低落，幸近年藥物見效，生蛇問題才穩定下來，她亦常做運動保持健康體魄抗病。

而衛志豪一直陪伴左右，當眾人以為他們共度患難有望拉埋天窗，可惜卻分手收場。

同場加映：黃智雯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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