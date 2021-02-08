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【新冠肺炎】新增5間食肆曾有確診者到訪　包括元朗老闆火鍋冰室、觀塘茗港酒家

健康 09:48 2021/02/08

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新增5間食肆曾有確診者到訪，包括元朗老闆火鍋冰室、觀塘茗港酒家。

本地新冠肺炎疫情持續，昨日（7日）新增27宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，從印尼到港；24宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘18宗與早前個案有關，累計10,636宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 東區 海暉大廈 菖莆亭 (03/02/2021 #10617)
  • 元朗 豐年樓 圓老爺雞煲小 廚 (02/02/2021 #10617)
  • 觀塘 順利商場 1 期 茗港酒家 (02/02/2021 #10618)
  • 元朗 元通樓 老闆火鍋冰室 (02/02/2021 #10617)
  • 觀塘 安泰商場 名舫酒家 (01/02/2021 #10618)

同場加映：漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

確診大廈名單，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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