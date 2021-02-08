【新冠肺炎】消息：新增約30宗確診個案

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日（8日）新增約30宗確診個案，數字較昨日稍為回升。生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午將舉行疫情記者會交代。

昨日新增27宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，從印尼到港；24宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘18宗與早前個案有關，累計10,636宗病例，另有20多宗初步確診個案。

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記者：陳麗娜