【蠱惑男友】40歲男友拍拖1個月欲買樓　被邀做擔保人港女：買樓定租屋先？

▲ 與40歲男友拍拖一個月被邀做擔保人，港女感猶豫：「買樓定租屋先？」

不少情侶在交往穩定後，均希望建立二人世界，有一個安樂窩。一名38歲港女於討論區發帖，指與40歲男友交往一個月，對方月入3.7萬，最近考慮買樓，惟不夠錢支付首期，又未能通過供樓的壓力測試，便要求她作擔保人。港女認為，二人僅情侶關係，未有答應男友，但對方的甜言蜜語又令她猶豫。

一名38歲港女於「香港討論區」發帖，指目前正與一名40歲港男交往近一個月，而對方經常提及考慮買樓，但積蓄未能支付全數首期，月入近3.7萬港元卻未能通過供樓壓力測試。

男友向她表示，其父母已年屆70多歲和69歲，目前已經退休。基於種種理由，男友邀請港女做他的擔保人，強調供款由他一人負擔，港女聽見隨即拒絕，

呢啲事我會結婚後先會，現在只是情侶關係。

男友帶港女四處睇樓

不過，男友沒有死心，近期頻頻帶港女四處睇樓，更希望她參與在買樓的過程中，「不斷問我意見，想住邊區等等」。男友更不厭其煩地向她表示，「如果父母真係幫唔到餘下首期，到時按揭要搵你做擔保。」但港女每次聽見均會拒絕，亦重申自己不會做擔保人。

男友甜言蜜語令港女猶豫

然而，當港女拒絕他時，男友的態度開始轉變，「他對我的說話就會開始麻麻，好似係我唔幫他一樣」。男友強調自己以結婚生仔為前提，聲稱想早日有一個家，「我唔想你再遲生，畢竟你年齡不小，身體難恢復……」聽見男友的說話，港女頓時感到一陣溫暖，

但係又感覺不是味兒，我哋應該買樓定先租屋？

除此，港女又透露，男友無論在相親或現在拍拖，背囊內均會自備安全套，「他覺得同我拍拖，一拍拖就可以發生關係咁」，更不斷說因為疫情，酒店很便宜。

我知道，大家成年人，男人有需要係正常，不過，係咪會好似佢咁？

網民建議港女快走

帖文引來網民留言指其男友非常可疑，紛紛勸喻港女「快走」。

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責任編輯：王明芳