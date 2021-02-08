時裝設計師Donna Karan接種疫苗翌日確診新冠肺炎　怒轟美國政府未盡力保護前線醫護

▲ 美國時裝設計師DOnna Karan早前原來患上新冠肺炎，剛剛出院。（圖片法新社）

一直以來，一提起美國時裝三巨頭，就一定數到Ralph Lauren、Calvin Klein和Donna Karan，而剛剛Donna Karan就在其個人Instagrm裏公告天下，原來她兩星期前患上新冠肺炎，正在康復的同時，驚訝醫院裏的前線護士竟然沒有接種疫苗，怒轟政府抗疫不足。

▲ 美國時裝設計師DOnna Karan早前原來患上新冠肺炎，剛剛出院。（圖片法新社）

屈指一算，死於新冠肺炎的設計師計有Kenzo和Sergio Rossi，現已引退的美國時裝設計師Donna Karan，原來都剛剛染上這世界疫症，可幸的是數日前已出院，昨天在檢測中呈陰性，現已回家休息，並呼籲患病者一定要在家或醫院休息，切勿外出走動。

與此同時，她在醫院期間，看到前線的護士在工作上疲於奔命，現年72歲的她亦有感而發：

我從沒想過新冠肺炎會發生在我身上，我知道染上肺炎的原因是我接種輝瑞疫苗後的第二天，醫院就通知我前幾天曾經接觸病毒，因此檢測的結果呈現陽性。

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在醫院休息期間，這位6年前已經將自己品牌全數賣盤給LVMH集團，然後成立Urban Zen Company and Foundations慈善基金會的她察覺醫院裏的護士幾乎沒接種過疫苗，非常震驚地說：

究竟誰在照顧我們前線的醫護士？我在醫院裏看到這件事是不能夠接受的，從這件事在亦看到社會在疫情事件上資源分配上有著很大問題。

昨天Donna Karan正式出院回家休息，病毒的檢查呈陰性，呼籲患病者不要外出之餘，亦向當地的前線醫護人員致意：

在生命中的某些時刻，我們所有人都將會面臨醫療上的挑戰，但對於每位能夠參與其中的人來說，恐懼都不會那麼可怕。感謝所有醫生和護士對我的照顧，大家記緊要戴口罩。

記者：何偉雄