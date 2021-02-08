【鯁魚骨】鯁魚骨是急症室常見案例　醫生：吞白飯或清水或令骨頭愈插愈深

▲ 假如進食時發生鯁魚骨，千萬別吞白飯或清水。

不少人喜歡吮骨頭，例如吃魚愛啃魚頭，但一不小心便容易被幼骨鯁到。骨頭不上不落，可產生刺痛、感到喉嚨有外物、或者因刺激而咳嗽等不適，若處理不當則可引起發炎、化膿、潰瘍，甚至刺穿附近器官。若出現鯁骨，千萬別以為飲醋或用碗筷在頭頂敲打便成，建議還是要盡快就醫處理。

鯁魚骨可說是急症室常見的案例，大多是進食時不專心或過於急促，囫圇吞棗以致連骨帶肉一併吞下，有時骨頭會穿過食道跌落胃部，有時則會卡住插入食道的組織，嚴重情況更會有生命危險。本身吞嚥較差的長者或長期病患者，也較容易出現鯁骨的情況。

假如進食時發生鯁魚骨，千萬別吞白飯或清水，無助解決問題之餘更可能令骨頭愈插愈深。鯁魚骨應立即將口中的食物吐出，再嘗試咳出魚骨和吞口水。由於被魚骨刺損和真正被魚骨插着的感覺是難以分辨，若鯁骨的感覺持續，應到急症室求診。

鯁魚骨切勿掉以輕心，一旦發現有嘔血、胸痛、上腹疼痛和吞嚥困難、發燒、頸部腫脹的症狀，就應及早就醫，以避免出現鯁骨的併發症，例如發炎、化膿、縱隔腔炎、主動脈食道廔管，甚至呼吸困難及死亡。

急症室醫生會先看看喉嚨是否有可見的魚骨，然後再噴上局部麻醉藥，用喉鏡觀看較深處位置；當發現魚骨時，便用鉗子取出。鯁魚骨位置常出現在扁桃腺（Tonsils）、舌根（Back of the Tongue）和會厭溝（Vallecula），醫生若未能從喉鏡發現魚骨的位置，而病人又持續有病徵，醫生有懷疑的情況下，便會安排病人照頸部或胸部的X光檢查，或CT電腦掃描，以便清楚查看魚骨位置。醫生亦會建議照內窺鏡，以確定是否有魚骨及併發症。

最後想提醒家長，小朋友鯁到魚骨未必懂得說出來，往往會以哭表達不適，或變得少說話、吞口水有困難等徵狀，若有懷疑最好是求醫檢查清楚。

同場加映紅十字會教嬰兒鯁喉急救法