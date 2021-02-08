【封區檢測】紅磡、鰂魚涌和旺角封區行動完成　發現4宗初步確診個案

▲ 紅磡、鰂魚涌封區行動完成，發現3宗初步確診個案。

政府昨晚（7日）8時起，將紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈、鰂魚涌英皇道997號惠利大廈和旺角海庭道2號海富苑海裕閣列作「受限區域」，至2月8日早上，共檢測逾2,370名居民。港府今早（8日）宣布，紅磡、鰂魚涌的封區行動在上午約10時、10時30分及11點完結，當中有4宗初步確診個案，有關初步確診人士已被送往醫院。

紅磡長樂大廈居民檢測及領取物資情況：

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政府發言人指，當局於紅磡指明「受限區域」的強制檢測行動中，動員共約160名人員，執法行動於上午約10時完成，未發現有人未進行強制檢測，但發現1宗初步確診個案；另於鰂魚涌指明「受限區域」的強制檢測行動中，共動員約380名人員，相關執法行動於上午約10時30分完成，未發現有人未進行強制檢測，當中發現3宗初步確診個案，有關初步確診人士已被送往醫院，另有7名密切接觸者將會被送往檢疫中心跟進。

而旺角指明「受限區域」的強制檢測行動中，動員共約380名人員，執法行動於上午約11時完成，未發現有人未進行強制檢測和初步確診個案。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：陳麗娜