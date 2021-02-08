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【明星豪宅】李嘉欣嫁入豪門住半山大宅　大美人超豪華衣帽間曝光

娛樂 12:34 2021/02/08

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嫁入豪門進駐半山千萬單位，李嘉欣豪宅衣帽間曝光。

大美人李嘉欣不時在社交網站更新近況分享生活點滴，過去亦因此李嘉欣把自己與丈夫許晉亨的半山豪宅內部的部份地方曝光。昨日（2月7日），李嘉欣於社交網站發放限時動態，化妝師特地上門為她扮靚，同時亦間接把李嘉欣的衣帽間曝光。

【星二代】曾曬與兒子共浴親嘴照放閃　李嘉欣IG公開9歲兒出浴照再惹爭議

李嘉欣經常運動。（instagram圖片）

李嘉欣衣帽間曝光

李嘉欣自從與富商許晉亨結婚後，二人與兒子Jayden同住位於跑馬地半山的豪宅曉廬，而不時更新社交網站的她在分享日常生活的照片中，曾把其豪宅的不同部份曝光。

嘉欣在昨日更新的限時動態中，穿上鮮色間條上衣的她坐在家中的衣帽間，她專用的化妝師特地上門，為她描畫妝容，而網民均把重點放在其身後的衣帽間陳設上。

【豪宅曝光】李嘉欣童年住天台鐵皮屋　成豪門少奶住豪宅擁半山靚景

豪宅衣帽間首度曝光。（instagram截圖）

衣帽間的中間放著至少四層高的矮櫃桶，矮櫃的上方放滿各式各樣的飾物。另外，亦見到飾物旁放著一張全家幅。

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【明星扮靚】李嘉欣預祝49+1生日　大美人靠5個生活小習慣凍齡

後方的一整面牆則放有多款帽子、頸巾等衣飾，側邊的衣櫃則按分類放好衣物，整齊有序。

之前，嘉欣曾在社交網站分享過豪宅內部，當中大廳寬闊足夠放下一張乒乓波檯與兒子玩樂。同時，又見豪宅落地玻璃風景開揚，能夠俯瞰維港景色。

家中足夠容納乒乓波檯。（網上圖片）

據悉李嘉欣與丈夫許晉亨現居於家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅曉廬，曾有消息指許晉亨在曉廬擁有兩個單位，面積分別為A單位3,816呎和B單位3,676呎。

另外，有傳李嘉欣在2018年，曾入市豪擲7620萬元購何文田加多利山新盤KADOORIA一分層住宅單位。

同場加映：趙希洛訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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