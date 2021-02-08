【Chill Club】康子妮+Joey Tang合唱《天窗》被大讚　音樂才女Lily曾任容祖兒御用和音【有片】

▲ 容祖兒御用和音康子妮（Lily）和太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey Tang）上ViuTV節目《Chill Club》合唱《天窗》。

ViuTV節目《Chill Club》日前一集邀得容祖兒御用和音康子妮（Lily）和太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey Tang）擔任嘉賽，二人於節目上合唱容祖兒的《天窗》，備受網民關注。

康子妮和Joey Tang的合唱歌曲，原是由黃偉文填詞、周柏豪作曲、容祖兒主唱的《天窗》，受不少樂迷愛戴，這次翻唱的Lily和Joey Tang為樂迷帶來新鮮感。

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《天窗》合唱版本由容祖兒及周柏豪主唱，不過今次由康子妮和鄧建明的合唱版，很多網民留言喜愛Joey Tang的歌聲，紛紛指他比周柏豪唱得好聽，更希望能兩個Joey同台合唱。

Joey Tang於1979年參加Trinity樂隊，其後於1983年參與NASA及Laser樂隊，再於1984年創立太極樂隊，並擔任主音及結他手。

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這次與Joey Tang合唱的康子妮有隱世樂手之稱，並為容祖兒和鄭伊健等歌手的御用和音。除了唱歌外，Lily也擅長於彈琴、吹長笛和口風琴等樂器。現時單身的她曾於TOPick訪問中表示：「我仍有很多樂器想學，最近我購入一支Base結他即將學習，如果有時間我還想學雙簧管、大提琴。」

康子妮被封隱世樂手

當年Lily選讀鋼琴表演時，家人亦有表示擔心，覺得出路狹窄，以為畢業後只能教琴和賣琴。如今Lily仍能重拾音樂工作，愈做愈出色，全因音樂是人人的精神食糧，在數碼化的世界對音樂需求更大。

她說：「人人都需要音樂，關鍵是如何應用。從商業角度看，由廣告、電影、流行曲，以及現場演出等都需要音樂，所以我怎會阻止兒子讀音樂？其實讀音樂一樣有出路！」

▲ 康子妮曾在直播時演奏《小玩意》。

去年康子妮跟林曉峰離婚，回復單身後，Lily投身保險業界，並成為公司top sales，但多才多藝的她，仍對音樂未有放棄，早前曾在網上開直播，與網民分享音樂，並用口風琴演奏前阿嫂彭羚的經典歌《小玩意》，發揮出不俗的演奏水準，音樂才華獲網民留言大讚。

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