  • 21°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【血管收縮】 孫慧雪透露心臟有病需長期服藥　豁達雪雪：我真係好ok

娛樂 12:25 2021/02/08

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

孫慧雪樂觀面對病情。

孫慧雪在TVB J2台節目《野外步出》內，與主持方紹聰（奶仔）挑戰戶外攀岩。事前孫慧雪透露自己患有心臟病，並在接受媒體訪問時表示，她有先天性血管收縮問題需長期服藥，引起觀眾關注。此外，孫慧雪近日才知道失散多年的母親，原來在20年前已逝世。

因此，不少網民都為孫慧雪擔心，幸她十分豁達，在個人社交媒體報平安。

【踩過界II】孫慧雪患子宮肌瘤冒命產子　自揭懷孕前後曾暴肥60磅

孫慧雪育有一子。（IG圖片）

【野外步出】方紹聰因貪玩而成節目主持　奶仔問出嘉賓心底話搞喊眾女神

感受已沉澱

為免外界擔心，孫慧雪在社交媒體發文：「大家睇到報導，可能有啲擔心，我真係好ok!! 唔洗擔心呀！而且件事已經發生咗一段時間，感受亦經已沉澱，身體方面都ok呀！唔係想像中咁嚴重㗎！」

並講述透露心臟病的原因：「只係拍攝前要同工作人員交待下，結果就喺節目到透露咗出嚟，其實唔係咁大件事，我都係咁健康開心，所以大家可以放心放心！」

孫慧雪的貼文獲大批網民留言關心和祝福，認為她在面對病情十分樂觀和堅強。

孫慧雪到J2台節目《野外步出》任嘉賓。（IG圖片）

【野外步出】李旻芳難捨終有日與愛犬別離　東張女神稱讚丈夫黃耀英：100分男人

與母親失散20年

現年38歲、在2006年參加TVB藝員訓練班入行的孫慧雪，早前因錄影節目曾接觸新冠肺炎確診者家屬，避免染疫給老公和囝囝Riley，當日即入住酒店自我隔離14日。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

在酒店隔離期間，與她失聯已久的親人找到孫慧雪，並透露孫慧雪失散多年母親的下落。

單親家庭長大的孫慧雪一直相信母親尚在人世，渴望母女重逢的一天，但得知母親的消息卻是母親墓碑的照片，原來阿雪媽媽早在20年前已離世，令她非常傷心。

同場加映：林景程專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法
12:31 2021/01/12
【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法
【明星扮靚】39歲靚媽陳自瑤靠3大原則保童顏　Yoyo：活出自己想要的模樣【多圖】
11:40 2020/08/26
【明星扮靚】39歲靚媽陳自瑤靠3大原則保童顏　Yoyo：活出自己想要的模樣【多圖】
【豐胸有法】孫慧雪月減10磅「瘦身不瘦胸」　修身成功親授3招豐胸秘訣
13:30 2020/08/09
【豐胸有法】孫慧雪月減10磅「瘦身不瘦胸」　修身成功親授3招豐胸秘訣
【明星扮靚】38歲孫慧雪照食零食1個月減10磅　靚媽瘦身不瘦胸餐單全公開【多圖】
17:11 2020/09/18
【明星扮靚】38歲孫慧雪照食零食1個月減10磅　靚媽瘦身不瘦胸餐單全公開【多圖】
【踩過界II】孫慧雪患子宮肌瘤冒命產子　自揭懷孕前後曾暴肥60磅
15:58 2020/11/23
【踩過界II】孫慧雪患子宮肌瘤冒命產子　自揭懷孕前後曾暴肥60磅
孫慧雪 方紹聰 娛樂人物職業 演員 家庭關係 單親家庭 電視劇 TVB 心臟病 肺炎

最高瀏覽

【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
14:05 2021/02/07
【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
17:18 2021/02/07
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉
14:33 2021/02/07
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉