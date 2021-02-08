【血管收縮】 孫慧雪透露心臟有病需長期服藥　豁達雪雪：我真係好ok

▲ 孫慧雪樂觀面對病情。

孫慧雪在TVB J2台節目《野外步出》內，與主持方紹聰（奶仔）挑戰戶外攀岩。事前孫慧雪透露自己患有心臟病，並在接受媒體訪問時表示，她有先天性血管收縮問題需長期服藥，引起觀眾關注。此外，孫慧雪近日才知道失散多年的母親，原來在20年前已逝世。

因此，不少網民都為孫慧雪擔心，幸她十分豁達，在個人社交媒體報平安。

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▲ 孫慧雪育有一子。（IG圖片）

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感受已沉澱

為免外界擔心，孫慧雪在社交媒體發文：「大家睇到報導，可能有啲擔心，我真係好ok!! 唔洗擔心呀！而且件事已經發生咗一段時間，感受亦經已沉澱，身體方面都ok呀！唔係想像中咁嚴重㗎！」

並講述透露心臟病的原因：「只係拍攝前要同工作人員交待下，結果就喺節目到透露咗出嚟，其實唔係咁大件事，我都係咁健康開心，所以大家可以放心放心！」

孫慧雪的貼文獲大批網民留言關心和祝福，認為她在面對病情十分樂觀和堅強。

▲ 孫慧雪到J2台節目《野外步出》任嘉賓。（IG圖片）

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與母親失散20年

現年38歲、在2006年參加TVB藝員訓練班入行的孫慧雪，早前因錄影節目曾接觸新冠肺炎確診者家屬，避免染疫給老公和囝囝Riley，當日即入住酒店自我隔離14日。

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在酒店隔離期間，與她失聯已久的親人找到孫慧雪，並透露孫慧雪失散多年母親的下落。

單親家庭長大的孫慧雪一直相信母親尚在人世，渴望母女重逢的一天，但得知母親的消息卻是母親墓碑的照片，原來阿雪媽媽早在20年前已離世，令她非常傷心。

同場加映：林景程專訪

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