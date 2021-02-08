【擅用婚照】電視劇男主角父母早逝掛「遺照」　網民一看大驚：是我父母的結婚照！

▲ 有網民在觀看賀歲劇期間，發現父母結婚照遭盜用。

內地日前發生令人哭笑不得的事件，一名網民在社交媒體爆料，指她在觀看賀歲喜劇《假日暖洋洋》期間，發現劇組擅自取用父母的結婚照，當作是劇中男主角父母的遺照，令她感到無奈。

網民日前在微博表示，其爸媽成了劇中男主角的爸媽，而且還「早逝」了。該網民除了貼出劇中截圖，亦上傳了父母的原版結婚照作證明，可見兩張照片確為同一張。

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盜用照片的情節出現在第21集，男主角帶女主角前往自己的老家，女主角對掛在牆上的照片感興趣，此時鏡頭對照片進行特寫，可見劇組使用了網民父母的結婚照。男主角及後提到，自己父母早逝，女主角予以安慰。

事件傳開之後，劇組在微博發布《致歉聲明》，指收到網友的投訴，在第21集中出現未經授權的圖片。經調查之後，劇組將更換相關內容，並開除涉事工作人員，承諾永不錄用。翌日劇組再次道歉，指目前與受影響網民一家取得聯繫，希望獲得當事人諒解。

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責任編輯︰王明芳