【好人好事】婆婆翻垃圾桶撿剩飯拒施捨　暖心男妙計成功送贈飯盒

▲ 婆婆翻垃圾桶撿剩飯拒施捨，暖心男妙計成功送贈飯盒。

新冠肺炎疫情打擊各行各業，不少基層市民手停口停。近日有網民於葵涌目睹一名婆婆翻垃圾桶找吃剩的飯盒，他見狀立即上前勸阻，打算給對方數百元買飯盒，但卻遭婆婆多番拒絕。事主不放棄，親自購買飯盒，又在膠袋中放入一張500元紙幣，最終成功將飯盒送出。

該名網民於Facebook群組分享，指在葵涌光輝圍附近泊車後，目睹一名婆婆從垃圾桶中撿出2個吃剩的飯盒，並將2盒飯餸撥成一盒。事主見狀後立即上前阻止，提醒婆婆「唔好食，會肚痛嫁」，打算給對方數百元去買飯盒，未料卻遭到拒絕。

事主又提議替婆婆買2盒飯，但婆婆再度拒絕，並表示「我有手有腳唔會餓死，後生仔1蚊都要存起留黎移民」，又指「我以前都有拎政府嘅錢，宜家我1蚊都唔要，婆婆我幫唔到你哋，但精神上都會支持」。

事主不忍心，於是到附近餐廳買了2個飯盒，並在膠袋內放了一張500元紙幣。他向婆婆表示：

兩盒飯我買錯咗諗住掉嫁啦，婆婆你要唔要？唔要我真係掉嫁啦。

婆婆原本打算拒絕，事主隨即示意將飯盒掉到垃圾桶，婆婆才接受了飯盒並向事主致謝，不久婆婆發現膠袋中的500元，於是折返想將其歸還，事主表示「張紙有異味同有啲污糟，我都係拎去掉」，婆婆聞言，不斷點頭並向道謝，然後拿著飯盒繼續執垃圾。事主在貼文最後呼籲街坊「有多餘嘅時間掉下新鮮飯比個婆婆」。

貼文一出即引起熱議，不少網民大讚事主的暖心舉動。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣