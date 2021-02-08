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【牛年生肖運程】蔡興華2021牛年生肖運程　牛人得利＋虎有貴人＋兔或破財

休閒消費 16:42 2021/02/08

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蔡興華師傅2021牛年生肖運程預測：牛人得利＋虎有貴人＋兔或破財。

2021牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評辛丑牛年12生肖運程，讓各位牛年早佔先機，牛年趨吉避凶，牛年知所進退。

肖牛：勿保擔保或借貸

蔡興華師傅點評肖牛運程：屬牛的朋友，太歲當頭生，歲駕到臨。

事業方面：財富及名譽兩者，都是財貴不凡，有權力可鎮壓四方。

人緣方面：儀表出眾，易吸引異性目光。

學業方面：學有所成，心領神會，華蓋星，好研究宗教哲理。

健康方面：小心刀傷、利器、重型機器、醉駕，足以傷身。

小心月份︰農曆六月、九月

忠告︰勿理閒非，千萬不要借貸，擔當一些責任保。

肖虎：勿戀花酒之地

蔡興華師傅點評肖虎運程：肖虎的朋友，牛年貴人到臨，太陽正照，化險為夷。

事業方面：打算創業，先苦後甜，貴人相助，晦氣盡除。

人緣方面：有結婚籌算。已婚者，有添丁之喜。

學業方面︰要集中精神，減少太多課外活動。

健康方面︰好酒易傷肝，好色易傷身。

小心月份︰農曆四月、七月

忠告︰勿戀花酒之地，不要單獨夜行，容易受劫。

肖兔：留意長輩健康

蔡興華師傅點評肖兔運程：屬兔的朋友，在牛年好壞參半，但都能平穩度過。

事業方面：今年十分忙碌，投資略有虧損破財。

人緣方面：心煩意亂，口舌之事。

學業方面︰不要太緊張名次，要不恥下問，難題自會迎刃而解，才有進步。

健康方面︰手、足之病，無妄之災，例如：交通意外。

小心月份︰農曆八月、十一月

忠告︰死有喪服，留意長輩健康。

蔡興華師傅Profile

父親乃堪輿曆法專家蔡伯勵（香港頂級富豪御用風水顧問），曾祖父蔡最白曾於清廷欽天監任職。蔡興華師傅現為「真步堂」第四代傳人之一。

編輯：葉翠華

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