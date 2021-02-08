【洗衣機虐貓】親姊被揭疑是虐貓主人　港姐黃嘉雯斥姐姐處理不當：佢不嬲好錫小動物

▲ 黃嘉雯承認姐姐處理不當。

近日網上瘋傳一位貓咪女主人，聲稱因為愛貓隨處便溺，故要作懲罰，更把愛貓放入洗衣機，開蓋後開機14秒，並拍片攝下貓貓在密封洗衣機滾筒上被轉動受驚樣子，片段被網民放上網後，紛紛聲討貓主，有網民更起底無良貓主疑為2019年港姐冠軍黃嘉雯的家姐Yuki，而黃嘉雯亦向傳媒承認事件。

【洗衣機虐貓】疑因貓貓於箱內便溺 港女IG拍片困貓洗衣機開機14秒

▲ 黃嘉雯亦有養寵物。

網民聲討貓主涉虐畜

事緣昨晚在社交平台瘋傳一段將貓隻放入洗衣機的片段，片中顯示女主人因貓隻於箱內便溺，故把牠放入洗衣機，並開機令洗衣機轉動至少14秒，女主人施施然打開洗衣機蓋，才打開機蓋讓受驚貓隻離開。

片段終結時，女主人更在限時動態中寫上「受驚的小肥妹」並配上三個小丑笑臉。

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影片曝光後，網民紛紛作出聲討，怒斥女主人有可能觸犯殘酷對待動物條例，若被拘控，有機會最高刑罰罰款20萬元及監禁3年。

貓主被指是黃嘉雯姐姐

而網民亦將女主人起底，發現貓主Yuki Wong跟港姐黃嘉雯在IG有互相Follow，黃嘉雯亦有二人合照及Tag對方ID，Yuki亦曾有留言叫朋友支持黃嘉雯競選港姐活動，因而懷疑Yuki是黃嘉雯姐姐。

雖然貓主人現時未有回應事件，但黃嘉雯被傳媒查詢時，坦承家姐Yuki家有一隻貓肥妹，但她並不知情姐姐將貓放入洗衣機一事。

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黃嘉雯向傳媒表示指姐姐一向都好錫她的貓，而自己也是今天早上才知道事件，並指姐姐一向愛錫小動物，但也力斥姐姐不是，指：「不過佢今次咁做的確唔啱同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」

同場加映：何綺雲訪問